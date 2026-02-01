Cardi B volvió a dejar claro que su conexión con la República Dominicana no es un guiño ocasional, sino una parte esencial de su identidad artística.

Este sábado, la artista hizo historia en Saturday Night Live (SNL) al integrar la música típica dominicana en su presentación, invitando al escenario a El Prodigio y llevando el sonido del acordeón y los ritmos tradicionales a una de las vitrinas más influyentes del entretenimiento global.

Lejos de ser un detalle decorativo, la presencia de la música típica fue parte central del concepto del show.

Cardi B lo celebró con entusiasmo en sus redes sociales, destacando el orgullo que sintió al compartir escenario con El Prodigio y al presentar "sonido dominicano real, cultura dominicana real", fusionada con la energía del Bronx, territorio que también forma parte de su historia personal.

Orgullo, raíces y escenario global

Para Cardi B, este momento fue una declaración cultural. La artista, que nunca ha ocultado su herencia dominicana, aprovechó la plataforma de SNL -por donde han pasado algunas de las figuras más importantes de la música y la cultura pop- para reafirmar sus raíces frente a millones de espectadores en todo el mundo.

"Estoy tan feliz... Es un honor para mí actuar en uno de los escenarios más prestigiosos de América... ¡SNL con THEE @elprodigiord Trayendo sonido dominicano real, cultura dominicana real, infundida con los sonidos y la cultura del Bronx! Ustedes no entienden, ¡estoy tan feliz!", dejó claro la rapera en sus redes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/01/9e6c3933-5e32-4e6d-9b78-156bf221a0a9-17b98647.jpg

La participación de El Prodigio, uno de los máximos exponentes y renovadores de la música típica, aportó autenticidad y profundidad al espectáculo.

Juntos lograron un cruce generacional y cultural que conectó la tradición dominicana con el lenguaje de la música urbana contemporánea, demostrando que estos universos no solo pueden convivir, sino potenciarse.

Más que una colaboración puntual, la presentación se sintió como un gesto de identidad y pertenencia. Cardi B utilizó su influencia global para abrir espacio a un género que define a toda una nación, llevando la música típica dominicana a un escenario donde pocas veces se escuchan estos sonidos.

Con esta aparición, Cardi B no solo protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche, sino que también reafirmó su papel como embajadora cultural, capaz de convertir un show de televisión en una celebración del orgullo dominicano y de su diversidad sonora.