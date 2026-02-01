Misael J y La GiGi lanzan el cover "Libre de culpa"

El artista cristiano Misael J lanzó recientemente el cover "Libre de Culpa" junto a la influencer dominicana GiGi. ( FUENTE EXTERNA )

El artista cristiano Misael J lanzó recientemente el cover "Libre de Culpa" junto a la influencer dominicana GiGi, una interpretación inspirada en el pasaje bíblico de la mujer que iba a ser apedreada, a quien Jesús decidió no condenar, sino perdonar, transmitiendo un poderoso mensaje de gracia, amor y redención.

El tema ha tenido una acogida extraordinaria, alcanzando más de un millón de visualizaciones en menos de una semana a través del canal de YouTube de Misael J, consolidando también un fuerte impacto en redes sociales como Instagram, donde la respuesta del público ha sido altamente positiva.

Misael J se ha caracterizado por llevar un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes, invitándolos a acercarse a Dios sin importar su pasado ni su situación actual, utilizando la música como un puente de fe, esperanza y restauración, indica una nota de prensa.

"Invitar a GiGi a realizar este cover conmigo ha sido de gran bendición, porque reafirma el amor que Dios tiene por cada persona. Mi objetivo es invitar a jóvenes de diferentes géneros musicales a cantar y compartir la Palabra de Dios. Este cover logró superar el millón de visualizaciones en menos de 24 horas sumando YouTube e Instagram", expresó Misael J.

Con este lanzamiento, Misael J reafirma su visión artística y su compromiso con una música que trasciende formatos, plataformas y fronteras, posicionándose como una de las propuestas más relevantes de la nueva generación de la música cristiana.