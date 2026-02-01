×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Misael J
Misael J

Misael J y La GiGi lanzan el cover "Libre de culpa"

El artista se ha caracterizado por llevar un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes

    Expandir imagen
    Misael J y La GiGi lanzan el cover "Libre de culpa"
    El artista cristiano Misael J lanzó recientemente el cover "Libre de Culpa" junto a la influencer dominicana GiGi. (FUENTE EXTERNA)

    El artista cristiano Misael J lanzó recientemente el cover "Libre de Culpa" junto a la influencer dominicana GiGi, una interpretación inspirada en el pasaje bíblico de la mujer que iba a ser apedreada, a quien Jesús decidió no condenar, sino perdonar, transmitiendo un poderoso mensaje de gracia, amor y redención.

    El tema ha tenido una acogida extraordinaria, alcanzando más de un millón de visualizaciones en menos de una semana a través del canal de YouTube de Misael J, consolidando también un fuerte impacto en redes sociales como Instagram, donde la respuesta del público ha sido altamente positiva.

    Misael J se ha caracterizado por llevar un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes, invitándolos a acercarse a Dios sin importar su pasado ni su situación actual, utilizando la música como un puente de fe, esperanza y restauración, indica una nota de prensa.

    "Invitar a GiGi a realizar este cover conmigo ha sido de gran bendición, porque reafirma el amor que Dios tiene por cada persona. Mi objetivo es invitar a jóvenes de diferentes géneros musicales a cantar y compartir la Palabra de Dios. Este cover logró superar el millón de visualizaciones en menos de 24 horas sumando YouTube e Instagram", expresó Misael J.

    Con este lanzamiento, Misael J reafirma su visión artística y su compromiso con una música que trasciende formatos, plataformas y fronteras, posicionándose como una de las propuestas más relevantes de la nueva generación de la música cristiana.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.