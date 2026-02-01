Henry García y Fénix Ortiz revivirán los grandes clásicos del merengue en Lungomare
Los intérpretes estarán acompañados por la Orquesta de los Clásicos en dos noches dedicadas a éxitos que marcaron a generaciones
Los cantantes Henry García y Fénix Ortiz, dos figuras representativas del merengue y de otros géneros de la música popular dominicana, serán los protagonistas de los Sábados de Clásicos que se celebrarán , a partir del 7 de febrero en Lungomare durante el mes de febrero, acompañados por La Orquesta de los Clásicos.
La programación, a cargo del productor artístico Raphy D´ Oleo, inicia el sábado 7 de febrero con la presentación de Henry García y La Orquesta de los Clásicos.
En tanto, el sábado 21 de febrero, el escenario será ocupado por el destacado intérprete Fénix Ortiz, también junto a la misma orquesta, en dos noches dedicadas a los grandes éxitos que han marcado distintas generaciones.
Dos músicos de trayectoria
Henry García es reconocido por una sólida trayectoria dentro del merengue, con una carrera que lo ha llevado a destacarse tanto como intérprete principal como colaborador de importantes proyectos musicales. Su estilo vocal, su dominio escénico y su versatilidad le han permitido conectar con públicos diversos, manteniéndose vigente en el gusto popular.
Por su parte, Fénix Ortiz es considerado uno de los intérpretes más completos del merengue romántico y bailable, con incursiones exitosas en otros géneros tropicales.
Su carrera se ha caracterizado por una voz potente, presencia escénica y un repertorio que combina clásicos y temas contemporáneos, lo que le ha ganado el reconocimiento del público y de la industria musical.
- Las presentaciones comenzarán a partir de las 9:00 de la noche, en un ambiente seguro y confortable. La entrada no tiene cover, aunque se establecerá un consumo mínimo de RD$1,000 por persona.
Lungomare se reafirma con estos conciertos como un espacio permanente de apoyo al talento nacional, donde confluyen artistas consagrados y nuevas propuestas de la música dominicana.