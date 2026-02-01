Henry García y Fénix Ortiz revivirán los grandes clásicos del merengue en Lungomare

Fénix Ortiz y Henry García estarán en los "Sábados de clásicos" de Lungomare. ( FUENTE EXTERNA )

Los cantantes Henry García y Fénix Ortiz, dos figuras representativas del merengue y de otros géneros de la música popular dominicana, serán los protagonistas de los Sábados de Clásicos que se celebrarán , a partir del 7 de febrero en Lungomare durante el mes de febrero, acompañados por La Orquesta de los Clásicos.

La programación, a cargo del productor artístico Raphy D´ Oleo, inicia el sábado 7 de febrero con la presentación de Henry García y La Orquesta de los Clásicos.

En tanto, el sábado 21 de febrero, el escenario será ocupado por el destacado intérprete Fénix Ortiz, también junto a la misma orquesta, en dos noches dedicadas a los grandes éxitos que han marcado distintas generaciones.

Dos músicos de trayectoria

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/01/henry-garcia-8007b0e7.jpeg El artista Henry García. (FUENTE EXTERNA)

Henry García es reconocido por una sólida trayectoria dentro del merengue, con una carrera que lo ha llevado a destacarse tanto como intérprete principal como colaborador de importantes proyectos musicales. Su estilo vocal, su dominio escénico y su versatilidad le han permitido conectar con públicos diversos, manteniéndose vigente en el gusto popular.

Por su parte, Fénix Ortiz es considerado uno de los intérpretes más completos del merengue romántico y bailable, con incursiones exitosas en otros géneros tropicales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/01/fenix-ortiz-6fbfdd62.jpeg El intérprete Fénix Ortiz. (FUENTE EXTERNA)

Su carrera se ha caracterizado por una voz potente, presencia escénica y un repertorio que combina clásicos y temas contemporáneos, lo que le ha ganado el reconocimiento del público y de la industria musical.

Las presentaciones comenzarán a partir de las 9:00 de la noche, en un ambiente seguro y confortable. La entrada no tiene cover, aunque se establecerá un consumo mínimo de RD$1,000 por persona.

Lungomare se reafirma con estos conciertos como un espacio permanente de apoyo al talento nacional, donde confluyen artistas consagrados y nuevas propuestas de la música dominicana.