×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Lungomare Bar & Lounge
Lungomare Bar & Lounge

Henry García y Fénix Ortiz revivirán los grandes clásicos del merengue en Lungomare

Los intérpretes estarán acompañados por la Orquesta de los Clásicos en dos noches dedicadas a éxitos que marcaron a generaciones

    Expandir imagen
    Henry García y Fénix Ortiz revivirán los grandes clásicos del merengue en Lungomare
    Fénix Ortiz y Henry García estarán en los "Sábados de clásicos" de Lungomare. (FUENTE EXTERNA)

    Los cantantes Henry García y Fénix Ortiz, dos figuras representativas del merengue y de otros géneros de la música popular dominicana, serán los protagonistas de los Sábados de Clásicos que se celebrarán , a partir del 7 de febrero en Lungomare durante el mes de febrero, acompañados por La Orquesta de los Clásicos.

    La programación, a cargo del productor artístico Raphy D´ Oleo, inicia el sábado 7 de febrero con la presentación de Henry García y La Orquesta de los Clásicos.

    En tanto, el sábado 21 de febrero, el escenario será ocupado por el destacado intérprete Fénix Ortiz, también junto a la misma orquesta, en dos noches dedicadas a los grandes éxitos que han marcado distintas generaciones.

    Dos músicos de trayectoria

    Expandir imagen
    Infografía
    El artista Henry García. (FUENTE EXTERNA)

    Henry García es reconocido por una sólida trayectoria dentro del merengue, con una carrera que lo ha llevado a destacarse tanto como intérprete principal como colaborador de importantes proyectos musicales. Su estilo vocal, su dominio escénico y su versatilidad le han permitido conectar con públicos diversos, manteniéndose vigente en el gusto popular.

    Por su parte, Fénix Ortiz es considerado uno de los intérpretes más completos del merengue romántico y bailable, con incursiones exitosas en otros géneros tropicales.

    Expandir imagen
    Infografía
    El intérprete Fénix Ortiz. (FUENTE EXTERNA)

    Su carrera se ha caracterizado por una voz potente, presencia escénica y un repertorio que combina clásicos y temas contemporáneos, lo que le ha ganado el reconocimiento del público y de la industria musical.

    • Las presentaciones comenzarán a partir de las 9:00 de la noche, en un ambiente seguro y confortable. La entrada no tiene cover, aunque se establecerá un consumo mínimo de RD$1,000 por persona.

    Lungomare se reafirma con estos conciertos como un espacio permanente de apoyo al talento nacional, donde confluyen artistas consagrados y nuevas propuestas de la música dominicana.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.