Telemundo 47 y Cristian Allexis celebrarán el Mes de la Herencia Dominicana con música y orgullo

Cristian Allexis compuso e interpretará "Herencia dominicana", una canción por el Mes de la Herencia Dominicana para Telemundo 47. ( FUENTE EXTERNA )

Telemundo 47 se unió al cantautor dominicano Cristian Allexis para celebrar el Mes de la Herencia Dominicana con el lanzamiento de la canción "Herencia dominicana", una pieza musical concebida como tributo a la identidad, las costumbres y el espíritu del pueblo dominicano, tanto en la isla como en la diáspora.

Escrita e interpretada por Allexis, la canción destaca por su mensaje de orgullo cultural y pertenencia, conectando a los dominicanos que viven fuera del país con sus raíces.

El proyecto nació a partir de una invitación directa del canal de televisión, que vio en el artista a un representante idóneo para transmitir el mensaje musical que deseaban promover durante esta celebración.

Homenaje musical a la identidad dominicana

"Escribir y cantar una canción celebrando mi herencia dominicana es una de las mejores cosas que me han pasado, y que sea de parte de un canal tan importante como Telemundo 47 y para mi comunidad en Estados Unidos, es extraordinario. Estoy muy agradecido por esta oportunidad, ya que la perspectiva que tengo de la esencia del dominicano llegará a mucha más gente, y para mí es muy importante representar con orgullo, y en todo su esplendor, lo que es un verdadero hijo de Quisqueya", expresó Cristian Allexis.

La canción cuenta con arreglos musicales de Deivi Bass y Aníbal Coronado, y está acompañada por un videoclip grabado entre la Zona Colonial de Santo Domingo y varias locaciones de la ciudad de Nueva York, reforzando el vínculo entre la isla y la comunidad dominicana en el exterior.

El video se transmitirá a través de Telemundo 47, canal que cubre el área triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, durante todo el Mes de la Herencia Dominicana.

El lanzamiento oficial será el lunes 2 de febrero, en el programa Acceso Total, a las 11:30 de la mañana (hora de Nueva York), con rotación continua a lo largo del mes.

El Mes de la Herencia Dominicana se celebra cada año desde enero hasta el 27 de febrero, fecha en que se conmemora la Independencia Nacional, y busca resaltar las contribuciones culturales, artísticas y sociales de los dominicanos dentro y fuera del país.



