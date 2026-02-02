Bad Bunny hace historia y corona su poder latino con el Álbum del año en los Grammy 2026

"Debí tirar más fotos" de Bad Bunny se impuso en los Grammy 2026 a grandes creaciones anglosajonas como "Swag" de Justin Bieber. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo historia la noche de este domingo al ganar el "Álbum del año" en los Grammy 2026.

En la edición número 68 de los Grammy americanos, el urbano boricua se consagró como el primer artista latino y el primer álbum completamente en español que logra el álbum del año.

En esta última categoría y la más importante de la noche luego de Grabación del año y Canción del año, "Debí tirar más fotos" se impuso a grandes creaciones anglosajonas como "Swag" de Justin Bieber, "Man's Best Friend" de Sabrina Carpenter; "Let God Sort em Out" de Clipse, Pusha T& Malice; "Mayhem" de Lady Gaga, "GNX" de Kendrick Lamar, "Mutt", de Lion Tomas, y "Chromakipia" de Tyler, The Creator.

Cuando escuchó su nombre, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista de 31 años, no pudo ocultar su emoción y se le salieron las lágrimas antes de subir a recoger el premio, que lo dedicó a su pueblo de Puerto Rico, la base e influencia de este disco de 17 canciones.

"Puerto Rico, creéme cuando te digo que somos más grandes que 100 x 35, no hay nada que no podamos lograr. Gracias a Dios, gracias a la Academia, a todas las personas que han creído en mí durante toda mi carrera, a todas las personas que trabajaron en este álbum. Gracias mami por parirme en Puerto Rico", fueron sus palabras.

"A todos los latinos en el mundo entero y a todos los artistas que merecieron estar en esta tarima recogiendo este premio, muchas gracias", finalizó en su emotivo discurso que fue celebrado de pie por sus pares, con los aplausos de Lady Gaga o Sabrina Carpenter, quienes competían en la reñida categoría.

"Debí tirar más fotos" (2025) es el segundo disco en español nominado a Álbum del Año, logro que él mismo había alcanzado previamente con Un verano sin ti (2022).

"¡ICE OUT!"

El intérprete de "Un verano sin ti" también se alzó con el Mejor álbum de música urbana por la producción "Debí tirar más fotos", que lo llevó a realizar una residencia de 31 funciones en su tierra, Puerto Rico, y una gira mundial.

Dentro de las seis nominaciones, también obtuvo anoche el gramófono en la categoría de Mejor interpretación de música global con "EoO".

En concreto, el álbum destaca por una propuesta que integra ritmos urbanos como el trap y el reguetón con géneros tradicionales de Puerto Rico, entre ellos la música jíbara, la bomba, la plena y la salsa, sin sacrificar identidad ni contexto cultural.

Su poderío latino quedó remarcado por el discurso de aceptación en el que arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). ¡"Fuera ICE!. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos", dijo tras recoger el galardón que fue presentado por el comediante latino Marcello Hernández, estrella de Saturday Night Live, y la cantante colombiana Karol G, enfatizando la influencia latina.

"¡ICE OUT!", dijo Bad Bunny en medio de la ovación del público y aplausos de pie de estrellas latinas como Rauw Alejandro y Gloria Estefan.

Para dejar más alta sus conquistas en el mercado americano, el próximo 8 de febrero protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl 2025.

Billie Eilish se suma al "Fuera ICE"

En tanto que las estrellas norteamericanas de la música Billie Eilish, Justin Bieber y su esposa Hailey, acudieron a la alfombra roja con un pin de "fuera ICE", contra las agresivas redadas en Mineápolis.

La pemiación, además del tono político, trajo de vuelta el esplendor del regreso de estrellas. La gala número 68 comenzó con un opening a cargo de Bruno Mars y la estrella de kpop Rosé con el éxito mundial "APT." Le siguieron actuaciones especiales de Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar y Lady Gaga.

Los premios más importantes de la noche, entre estos la "Canción del año", quedó en manos de Billie Eilish por "Wildflower", e hizo un fuerte crítica al Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE), en el foco de la polémica por las agresivas redadas en Mineápolis.

"Nadie es ilegal en tierra robada... Que se joda el ICE: es lo único que quiero decir", dijo Eilish.

Y la Grabación del año, fue merecida por el rapero Kendrick Lamar por la canción "Luther" con SZA. Lamar, además, ganó el Mejor álbum de rap.

Este es un premio compartido con los productores Jack Antonoff, Scott Bridgeway, M-Tech, roselilah, Sounwave & Kamasi Washington; con los responsables de la ingeniería y mezcla: Jack Antonoff, Ray Charles Brown Jr., Héctor Castro, Oli Jacobs, Jack Manning, Sean Matsukawa, Dani Perez, Tony Shepperd, Laura Sisk y Johnathan Turner; y con el ingeniero a cargo del master de la grabación: Ruairi O´Flaherty.

Otros momentos

La premiación sirvió para presenciar otros momentos emotivos, como el tributo al gran Ozzy Osbourne, el legendario cantante de heavy metal, fallecido en julio de 2025, donde participaron Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan y Slash. Estuvieron en primera fila su viuda, Sharon Osbourne y su hija, Kelly.

Justin Bieber retornó al escenario de los Grammy luego de varios años. En shorts, y sin camisa, Justin interpretó la canción "Yukon" con mucho sentimiento y llevándose el aplauso del público. Por igual, Bruno Mars, junto a su banda, brilló como solo él sabe hacerlo durante su performance de "I Just Might".