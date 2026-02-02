La confusión de Cher en los Grammy 2026 que fue viral

La cantante y actriz estadounidense Cher anuncia el premio a la Grabación del Año por "Luther" a Kendrick Lamar durante la 68.ª ceremonia anual de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. ( EFE/EPA/CHRIS TORRES )

La icónica cantante Cher protagonizó uno de los momentos más comentados en la gala número 68 de los Premios Grammy 2026.

Las reacciones de la intérprete de "Believe" sirven de material para memes en las redes sociales. Invitada a subir al escenario para anunciar a los ganadores del renglón "Grabación del año", que fue merecida por "Luther" de Kendrick Lamar y SZA, Cher no solo confundió los nombres, sino que también pretendía salir del escenario antes de tiempo.

El momento más llamativo ocurrió cuando Cher, de 79 años, abrió el sobre y pronunció el nombre de Luther Vandross como si se tratara del ganador, pese a que el cantante falleció en 2005. Ciertamente, la canción ganadora del rapero se inspiró en un sample de Luther.

Durante varios segundos, el anuncio provocó desconcierto entre los asistentes, pero los ganadores se pararon de sus asientos y se felicitaron para subir al escenario. Acto seguido, se escuchó decir a Cher correctamente: "Its Kendrick Lamar".

If Cher could turn back time, she'd probably redo this #GRAMMY flub. "Luther" won Record of the Year and Kendrick Lamar couldn't help but laugh about the Luther Vandross mix-up. pic.twitter.com/tdHacnQy9G — Entertainment Tonight (@etnow) February 2, 2026

Este no fue el único incidente. Cher duró varios segundos en silencio intentando leer el telepromter el nombre del ganador a Grabación del año y expresó: "Pensé que estaba en e Teleprompter".

En medio de la confusión, la cantante dio señales de que su participación había terminado tras pronunciar su discurso por el Premio a la Trayectoria, y comenzó a retirarse, hasta que fue detenida por el presentador Trevor Noah desde el otro lado del escenario para completar correctamente el anuncio del premio.

"Cher, antes de que te vayas... ¿podrías anunciarnos a los nominados?". Añadió con humor: "Yo podría hacerlo... pero no tengo tu historial profesional. ¡Bienvenida de nuevo, Cher!".

Cher regresó al micrófono un poco confusa, sonriendo y admitió: "Ya ven que me quería ir del escenario".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/655e253763b4721c89dcd6df7f526a4e23871ed8w-2c4a9744.jpg Kendrick Lamar, SZA y los músicos reciben el Grammy a la Grabación del año. (EFE)

Realmente fue la experiencia Cher completa: entrañable, caótica en el mejor sentido y completamente inolvidable, así se refirió el medio Entertainment Tonight sobre este episodio.

Cabe destacar que la gala presentó fallos y temas con el sonido y logística que hicieron confundir no solo a Cher, sino al nuevo artista Alex Warren mientras cantaba su hit "Ordinary".

"Cher tiene dislexia, si no me equivoco. Solo lo digo. Además... es Cher. Nadie está enojado", "Eres un ícono y un tesoro estadounidense, ¡puedes arruinar cualquier presentación que quieras, Cher!".

"Chica, te queremos. Puedes sentarte y relajarte. Relájate. Me estresó.", han sido parte de los comentarios.

Al retomar el control del segmento, Trevor Noah simplemente comentó entre risas: "Me encanta la televisión en vivo".

A pesar de los fallos, la crítica y el público celebraron la interacción como uno de los momentos más auténticos y humanos de la noche.