Christian Nodal regresa a República Dominicana con concierto en Altos de Chavón

Christian Nodal regresa a República Dominicana con un concierto en el marco de su gira internacional Pa´l Cora Tour. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor mexicano Christian Nodal volverá a la República Dominicana para ofrecer un espectáculo el próximo sábado 4 de abril en el emblemático escenario de Altos de Chavón, como parte de su gira internacional Pa´l Cora Tour.

La presentación se enmarca dentro de la tradicional cartelera artística de Sábado Santo, uno de los eventos musicales más esperados del país.

El anuncio del concierto fue realizado por la empresa CMN y el empresario Gamal Haché, responsables de la producción del evento, quienes aseguraron que el público disfrutará de un espectáculo de alto nivel, con una puesta en escena cuidada, sonido de primera y una experiencia pensada para toda la fanaticada.

Durante la velada, Nodal subirá al escenario acompañado de su banda y ofrecerá un recorrido por los éxitos más emblemáticos de su carrera, incluyendo Dime Cómo Quieres, Ya no somos ni seremos, Adiós amor, Botella tras botella, De los besos que te di, No te contaron mal y Probablemente, entre otros temas que han conquistado a millones de seguidores en toda Latinoamérica.

Altos de Chavón se ha consolidado durante décadas como uno de los escenarios más prestigiosos del Caribe, albergando presentaciones memorables de artistas nacionales e internacionales, y reafirmando su tradición como punto de encuentro cultural durante la Semana Santa.

Te puede interesar Christian Nodal canta por primera vez con Andrea Bocelli en concierto aniversario del tenor

Venta de boletas

Preventa: martes 3 de febrero , a partir de las 11:00 a. m., con un 15 % de descuento , válida por 24 horas o hasta agotar existencias.

, a partir de las 11:00 a. m., con un , válida por 24 horas o hasta agotar existencias. Venta general: miércoles 4 de febrero , desde las 11:00 a. m., para todo tipo de tarjetas, con 10 % de descuento para tarjetahabientes Visa, válido por 48 horas o hasta agotar existencias.

, desde las 11:00 a. m., para todo tipo de tarjetas, con para tarjetahabientes Visa, válido por 48 horas o hasta agotar existencias. Las boletas estarán disponibles a través de UEPA Tickets.