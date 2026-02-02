El comentario del presentador del Grammy que provocó la ira de Trump: "Demandaré a este pobre"

Trevor Noah habla en el escenario durante la edición número 68 de los premios Grammy en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California. ( FOTO: AFP )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con dureza a un comentario realizado por Trevor Noah durante la 68ª edición de los premios Grammy y amenazó con iniciar acciones legales contra el presentador. La controversia se produjo en una gala marcada por un fuerte clima de tensión política y numerosas críticas del mundo artístico a las políticas migratorias del gobierno.

Durante la ceremonia, Noah hizo una broma que vinculó al mandatario con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, lo que desató la indignación de Trump. El comentario se dio luego de que el conductor felicitara a Billie Eilish por ganar el Grammy a la Canción del Año por Wildflower.

En su intervención, Noah ironizó sobre el interés del presidente en Groenlandia y lo relacionó con Epstein, lo que provocó una inmediata respuesta del mandatario.

"Es un Grammy que todo artista quiere (...) casi tanto como Trump quiere Groenlandia", bromeó, en referencia a las amenazas del presidente de apoderarse del territorio autónomo danés en el Ártico.

El conductor añadió que la obsesión de Trump con Groenlandia "tiene sentido porque, desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton".

A través de su red social Truth Social, Trump calificó a los Grammy como "imposibles de ver" y negó rotundamente cualquier vínculo con la isla de Epstein. Además, acusó a Noah de difamación y lo insultó públicamente, asegurando que sus abogados tomarán cartas en el asunto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/justin111-1-5c8f5b57.jpg

El presidente también exigió que el comediante "verifique sus datos" antes de hacer ese tipo de comentarios.

La gala se desarrolló en un contexto de fuerte protesta contra las redadas migratorias impulsadas por el gobierno estadounidense, especialmente en ciudades como Minneapolis. A lo largo de la noche y desde la alfombra roja, numerosos artistas manifestaron su rechazo a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Varios asistentes lucieron prendedores con la consigna "Fuera ICE" y aprovecharon su visibilidad para expresar apoyo a la comunidad migrante.

El malestar hacia las políticas migratorias fue uno de los ejes centrales de la ceremonia. Activistas habían presionado durante toda la semana previa a los Grammy para que las celebridades utilizaran símbolos de protesta durante el evento, iniciativa que tuvo amplia adhesión.

Entre quienes llevaron los prendedores en el escenario se encontraban Billie Eilish, Finneas y Carole King, así como Justin y Hailey Bieber, una decisión que llamó la atención dado que la pareja suele mantenerse al margen de los debates políticos en Estados Unidos.

Más

La polémica se suma a la reciente publicación de más de tres millones de documentos judiciales en los que aparecen mencionadas figuras influyentes como Trump, Elon Musk, Bill Gates, Bill Clinton y el príncipe Andrés del Reino Unido, reavivando el debate público en torno a Epstein y su red de contactos.

en los que aparecen mencionadas como Trump, Elon Musk, Bill Gates, Bill Clinton y el príncipe Andrés del Reino Unido, reavivando el debate público en torno a y su red de contactos. Trevor Noah, quien anunció que esta será su última temporada como anfitrión de los Grammy tras seis ediciones, había mantenido en años anteriores un perfil más moderado en lo político. Sin embargo, su intervención en esta edición terminó por convertir a la gala en un nuevo escenario de confrontación entre el mundo del espectáculo y el presidente estadounidense.