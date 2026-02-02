×
Kiko El Crazy sufre accidente de tránsito
El exponente urbano Kiko El Crazy sufre accidente de tránsito

Su equipo de trabajo informó que el motorista se encuentra en condición estable y recibiendo la atención médica correspondiente

    El exponente urbano Kiko El Crazy sufre accidente de tránsito
    El exponente urbano Kiko El Crazy en una imagen de archivo.

    El equipo de trabajo del exponente urbano Kiko El Crazy informó que el cantante se vio involucrado en un accidente de tránsito en la madrugada del 1 de febrero, alrededor de las 3:00 a. m., cuando se dirigía a cumplir con su último compromiso laboral de la noche.

    Según el comunicado oficial, el accidente se produjo cuando un motorista se atravesó de manera inesperada en la vía, lo que obligó al artista, quien conducía el vehículo, a realizar una maniobra para evitar una colisión directa. Como consecuencia, el automóvil impactó contra un árbol y posteriormente contra otro vehículo.

    El equipo aclaró que Kiko El Crazy no tuvo responsabilidad en el hecho y que, desde el primer momento, actuó de forma responsable, brindando asistencia inmediata y realizando todos los procedimientos necesarios, tanto legales como personales, para garantizar la atención adecuada de la persona afectada.

    Infografía
    Foto de archivo del exponente urbano Kiko El Crazy. (FUENTE EXTERNA)

    Informaron que el motorista se encuentra en condición estable y recibiendo la atención médica correspondiente. El urbano lamentó profundamente lo ocurrido y reiteró su compromiso con el respeto a la vida, la responsabilidad ciudadana y la transparencia, al tiempo que agradeció las muestras de apoyo y comprensión recibidas.

    Infografía

    • En otro orden, se informó que durante el accidente fue sustraído el teléfono celular del artista, por lo que se ofrece una recompensa de 50 mil pesos dominicanos a quien brinde información sobre su paradero. Para cualquier dato, se habilitó el número 809-632-5558.
    TEMAS -

