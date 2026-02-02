Nathalie Hazim pospone sus conciertos de febrero por la salud de su madre
La artista pidió comprensión a sus seguidores y aseguró que las entradas adquiridas serán válidas para la nueva fecha, cuyo anuncio será realizado próximamente
La cantautora dominicana Nathalie Hazim anuncia la posposición de sus conciertos programados para los días 12 y 13 de febrero en el Teatro Lope de Vega de Novocentro, por razones de salud de su progenitora.
"Hay mensajes que nos cuestan y no nos gustaría dar. Cuando empezamos a planificar estos conciertos, yo soñaba con que fueran íntimos y cercanos, donde pudiéramos estar presentes, conectando, hablando, algo íntimo, como siempre me he sentido con mis seguidores. Pero las cosas no siempre salen como uno quiere", señala la artista.
- Añade: "Estoy atravesando, junto a una de las personas más vulnerables de mi vida, mi mamá, un proceso de salud muy difícil, que necesita de mí, mis hermanos, mi papá, mi familia. Lo he mantenido privado lo más posible. En este momento prefiero poner mi corazón y mi mente en sus manos, por respeto a ustedes.... Quiero tomarme este tiempo necesario", explica la artista.
Agrega que, aunque siempre trata de mantenerse optimista, alegre y compartiendo lo bueno, hoy quiere darme el permiso de ser vulnerable con sus seguidores y fanáticos.
Boletas serán válidas para la nueva fecha
Sobre el proceso de boletas, las entradas adquiridas serán válidas para la fecha que se anunciará próximamente para el concierto "Íntimamente Acústico", además, el proceso de devolución o reembolso de las entradas adquiridas se fijará y anunciará por parte en Tix.do sin ningún reajuste, indemnización o cargo, tomando como precio de devolución el costo pagado.