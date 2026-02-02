Nathalie Hazim: "El escenario es el lugar donde me siento completamente viva"

Nathalie Hazim vuelve a los escenarios con una propuesta que no busca grandes artificios, sino cercanía: "Íntimamente acústico". ( NELSON PULIDO )

Sentada con un café en la mano, Nathalie Hazim habla como canta: sin prisa, con honestidad y dejando que las palabras encuentren su propio ritmo.

En una etapa especialmente personal de su carrera, la cantautora dominicana vuelve a los escenarios con una propuesta que no busca grandes artificios, sino cercanía.

Íntimamente acústico es el nombre del concierto que presentará los días 12 y 13 de febrero, a las 8:00 p. m., en el Teatro Lope de Vega de Novocentro, un espacio que, según ella, permite algo cada vez más escaso: mirarse y escucharse sin distracciones.

Contar historias en formato íntimo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/01/whatsapp-image-2026-01-30-at-23112-pm-1-d95d20e0.jpeg La cantautora dominicana Nathalie Hazim. (NELSON PULIDO)

Para Hazim, este proyecto representa "la mejor versión" de sí misma, esa que existe lejos del ruido y de las fórmulas. "La que soy cuando estoy en mi casa", dice, explicando que la idea de Íntimamente no es solo un formato acústico, sino una forma de relacionarse con el público.

Contar historias detrás de las canciones, escuchar las historias de quienes están sentados frente a ella y hablar como si se tratara de una sola persona, aunque la sala esté llena.

Esa cercanía ha sido una constante en su carrera. Nathalie confiesa, entre risas, que en casi todos sus conciertos alguien le pide que deje de hablar.

"No importa si hay cien personas o mil quinientas, como me pasó en el Jaragua; yo siento que le estoy hablando a una sola persona. Esa cercanía ha sido parte de lo que a mí me gusta y de lo que a la gente también le gusta. Nos devuelve un poco a esos tiempos de la pandemia, cuando los conciertos eran mucho más íntimos", explica.

Cuando se le pregunta por qué siente esa necesidad de volver a lo básico, a lo íntimo, a lo personal, Hazim lo resume con sencillez:

"Yo creo que la intimidad siempre va a estar, independientemente de si es un estadio con quince mil personas o un teatro pequeño. Cuando logras esa cercanía, la gente se abre más contigo, escucha más, y la canción entra mejor. Te toca el corazón, te recuerda a alguien o conecta contigo, aunque no hayas vivido exactamente lo mismo".

El Teatro Lope de Vega fue elegido precisamente por esa atmósfera. Para la artista, los teatros tienen una magia especial, sin importar su tamaño o antigüedad.

"El Lope de Vega nos da justo lo que buscamos: que todo el mundo vea bien, que esté cómodo, sentado, y que cuando cruce esa puerta sienta que entra a una cápsula donde solo estamos ustedes y yo", explica. Un lugar para sentarse, mirar, escuchar y dejar que la música haga su trabajo.

Más allá del formato, Íntimamente acústico responde a una necesidad emocional. Nathalie admite que, aunque disfruta el proceso creativo en el estudio, ese trabajo suele ser solitario.

"No sé si es egoísmo o una necesidad personal, pero no hay nada que me alimente más el corazón que cantar. El proceso de crear y producir un disco es maravilloso, pero es solitario, es en un estudio. Cuando estoy frente al público, ese es mi lugar. El escenario me hace sentir completamente viva, y eso es lo que quiero hacer toda mi vida", afirma.

Inspiración

Ese vínculo con el público también ha sido una fuente constante de inspiración. Muchas de sus canciones nacen de historias ajenas que, con el tiempo, terminan encontrando eco en su propia vida.

Otras veces ocurre al revés: escribe primero y comprende después. Así surgió El espejo de tus ojos, su primer álbum, marcado por su timidez y su convicción de que la mirada revela más que las palabras.

Otro ejemplo es Inmigrante, inspirada en la historia de una tía que tuvo que abandonar el país para proteger a sus hijos.

"Esa canción habla de la esperanza, de seguir adelante, de no conformarse. Cuando la lancé, personas de muchos países la hicieron suya. Yo diría que al menos un 15 % de mis canciones son historias de otras personas", comparte.

En cuanto a lo que inspira su composición hoy, Nathalie asegura: "Antes te hubiera dicho que solo la tristeza. Las emociones extremas, tanto la alegría como la tristeza, te obligan a hacer algo con lo que sientes. Yo escribo. La tristeza genera más emociones complejas, pero ambas funcionan".

Para cultivar su creatividad y reflexionar, practica un ejercicio diario llamado Lo que aprendí hoy, que le permite encontrar enseñanzas incluso en los días más difíciles.

Fiel a su estilo

En un mercado musical dominicano donde predominan otros géneros, Hazim es consciente de que su propuesta no es la más popular del momento.

"Sí, ahora mismo sí nado contra la corriente. Pero también creo que todo es cíclico. La música romántica tiene espacio, aunque no sea lo mainstream. Lo que se vuelve popular es lo que se muestra y se empuja. Yo no tengo problema con ningún género, al contrario, creo que todos alimentan el gusto musical", dice.

Mientras tanto, ha encontrado una respuesta sólida en países como Colombia, México, Costa Rica y Ecuador, donde su música ha sido bien recibida, incluso sin grandes campañas de promoción.

Como muchos artistas, ha pensado en rendirse más de una vez.

"Todo el tiempo. Ayer, por ejemplo. Pero no soy de tirar la toalla. Mientras esté viva y tenga salud, voy a seguir soñando. Claro que uno se cansa, incluso haciendo lo que ama. Pero cuando miras hacia atrás y ves lo que has logrado, entiendes que vale la pena".

Su recorrido, que comenzó grabando un álbum en su propia casa sin experiencia en la industria, hoy incluye cuatro discos de estudio y reconocimientos internacionales.

"Ha sido complicado, muy complicado, pero también he encontrado personas que han creído en mí. He tenido canciones número uno en otros países sin siquiera hacer promoción allá. Eso te dice que vale la pena, aunque no sea en tu tiempo", reflexiona.

Ese mismo espíritu atraviesa su más reciente sencillo, "Y esto, ¿a quién se lo digo??", una balada escrita desde lo más personal, como un desahogo convertido en canción.

El tema refleja el momento creativo que vive y funciona como una antesala natural de Íntimamente acústico, un concierto donde la voz, las letras y las emociones toman el protagonismo.

Para cerrar, Nathalie Hazim mira hacia adelante con claridad:

"Vienen estos conciertos, que quiero que la gente viva, incluso quienes no conocen mi música. Luego, terminaré el disco, que llevo casi dos años produciendo a mi ritmo. Estoy enfocada en el crecimiento personal y profesional, en mi familia y en la música. Por ahora, ese es el enfoque".

Con Íntimamente acústico, Nathalie Hazim invita al público a un regreso a lo esencial, donde la música se escucha, se siente y se comparte sin intermediarios: un diálogo íntimo, sincero y profundamente humano.