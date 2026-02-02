Steffany Constanza presenta su nuevo sencillo "Orgullosa de ser dominicana"

La cantante Steffany Constanza presentó su nuevo sencillo Orgullosa de ser dominicana, una canción que apuesta por resaltar los valores culturales del país y marca una nueva etapa en su carrera artística.

El tema forma parte del proceso de crecimiento que ha tenido la intérprete en los últimos años, con una propuesta centrada en el merengue moderno y en la construcción de un estilo propio que ha comenzado a ganar presencia a nivel nacional e internacional.

Durante el pasado año, Steffany Constanza logró posicionar tres canciones en el primer lugar en mercados como Guatemala, Honduras y El Salvador, lo que fortaleció su proyección regional.

Ese mismo período incluyó más de 75 presentaciones en vivo, con una asistencia estimada de más de un millón de personas, según datos de su equipo de trabajo. Este impacto se reflejó también en el respaldo recibido por comunidades como Ciudad Juan Bosch, donde fue reconocida por organizaciones y residentes del sector.

La artista fue igualmente distinguida en su ciudad natal, Constanza, por la alcaldía local, que valoró su trayectoria, disciplina y aportes a la cultura dominicana. Asimismo, el senador por la provincia La Vega, Ramón Rogelio Genao, destacó su trabajo como promotora del talento y de la identidad nacional.

Apuesta al merengue

Steffany Constanza inicia este año con un merengue de ritmo alegre que resalta elementos propios de la identidad dominicana. La producción musical estuvo a cargo del arreglista Moisés Sánchez, ganador del Grammy, junto al productor Luis Medrano. La composición pertenece a Medrano y a la propia intérprete.

El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y ha sido presentado en programas de televisión de amplia audiencia, donde la artista recibió comentarios positivos por su desempeño vocal y escénico.

Con este lanzamiento, Steffany Constanza continúa afianzando su propuesta dentro del merengue contemporáneo, con una línea clara de identidad y proyección.