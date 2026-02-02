×
Así fue la presentación de Justin Bieber en los Grammy 2026

El cantante hizo su esperada reaparición en los Grammy 2026 con una actuación íntima y sin artificios; su última presentación en ese escenario fue en 2022

    Expandir imagen
    Así fue la presentación de Justin Bieber en los Grammy 2026
    El cantante canadiense Justin Bieber durante su presentación en los Grammy 2026.

    Justin Bieber volvió a captar la atención en los Grammy 2026 con una presentación inesperada y despojada de excesos, marcando su regreso a la ceremonia tras cuatro años de ausencia.

    El artista subió al escenario sin camiseta, usando pantalones cortos deportivos y medias, y apostó por una propuesta musical minimalista que contrastó con el despliegue habitual de la gala.

    El cantante interpretó Yukon en una versión sencilla y personal. Durante la actuación, grabó en tiempo real una guitarra eléctrica y una base de batería, sobre las que luego cantó, construyendo la canción en vivo frente al público.

    Mientras avanzaba la presentación, las cámaras enfocaron en repetidas ocasiones a Hailey Bieber, esposa del artista, presente entre los asistentes y fuente de inspiración del tema.

    Expandir imagen
    Infografía
    Justin Bieber interpretó el tema Yukon en una presentación minimalista.

    La aparición de Bieber se dio luego de un largo período de bajo perfil. Desde la cancelación de su gira en 2022, el músico había reducido considerablemente sus presentaciones públicas. En 2025 solo participó como invitado en un concierto de SZA en Los Ángeles y realizó algunas actuaciones privadas.

    Su paso por los Grammy fue interpretado como un anticipo de su regreso a los grandes escenarios, especialmente de cara a su participación como artista principal en el festival Coachella, previsto para abril.

    En el plano discográfico, Bieber lanzó el año pasado dos álbumes titulados Swag, publicados en julio y septiembre respectivamente. Ambos trabajos mostraron una faceta más sobria del cantante y dieron origen a los sencillos Daisies y First Place.

    Expandir imagen
    Infografía
    El cantante canadiense Justin Bieber reaparece en los Grammy 2026 con actuación en pantalones cortos.
    • Durante esta edición de los Grammy, el artista recibió cuatro nominaciones. Swag compitió en las categorías de álbum del año y mejor álbum vocal pop, mientras que Daisies fue nominado a mejor interpretación pop solista y Yukon a mejor interpretación de R&B.
    • Con estas candidaturas, Bieber alcanzó un total de 23 nominaciones en su carrera y mantiene dos premios Grammy obtenidos en 2016 y 2021.

    La gala también incluyó presentaciones de figuras como Lady Gaga, Bruno Mars, Reba McEntire, Rosé y Tyler, the Creator.

