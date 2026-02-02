Video del momento en que el rapero español Delaossa cae desde 20 metros de altura en pleno concierto

Delaossa durante el concierto previo a su caída de más de 20 metros. ( FUENTE EXTERNA )

El rapero español Delaossa fue protagonista de un accidente durante su reciente concierto en el Movistar Arena de Madrid, luego de sufrir una fuerte caída al inicio del espectáculo, lo que obligó a interrumpir momentáneamente la presentación.

Según reportaron medios españoles, el hecho ocurrió el pasado sábado cuando el artista malagueño se preparaba para realizar un salto desde una estructura ubicada a unos 20 metros de altura, como parte de la puesta en escena de su recital.

En ese momento, el arnés de seguridad falló parcialmente, provocando que el cantante cayera violentamente frente a miles de asistentes.

El impacto generó alarma inmediata entre el público. Durante varios segundos, Delaossa permaneció en el suelo sin poder incorporarse, mientras su equipo técnico y personal sanitario acudían a asistirlo. El silencio se apoderó del recinto hasta que el artista fue retirado del escenario visiblemente dolorido.

He went from delaossa to selaostia pic.twitter.com/Nc8JnQeNl5 — ACB Centel (@ACBCentel) January 31, 2026

Horas después, los organizadores confirmaron que el rapero sufrió una dislocación de hombro y contusiones en distintas partes del cuerpo. A pesar del infortunio, y para sorpresa del público, Delaossa regresó al escenario con el brazo en cabestrillo para continuar el concierto, que forma parte de su gira "La Madrugá Tour".

"No me voy a ir sin terminar esto", expresó el artista ante la ovación de sus seguidores, quienes respondieron con gritos y aplausos mientras el espectáculo continuaba hasta el final.

3 primeros minutos del concierto de delaossa en el wizink y pasa esto. La que se ha pegado. #delaossa pic.twitter.com/uKAe49ltxJ — Curro_ (@Curro05010949) January 31, 2026

El concierto servía como presentación de su nuevo álbum, un proyecto descrito por el propio rapero como ambicioso y profundamente personal. Reconocido por sus cuidadas puestas en escena, el público esperaba un show lleno de sorpresas, entre ellas el salto que terminó en accidente.

La velada también contó con la participación de artistas invitados como Pepe y Vizio , Fernando Costa , Recycled J y Quevedo , quienes acompañaron al rapero en una noche que, pese al susto, fue ampliamente elogiada por los asistentes.

Tras el incidente, las redes sociales se llenaron de videos grabados por el público, en los que quedó registrada la caída del artista, imágenes que rápidamente se viralizaron y generaron preocupación entre sus seguidores.