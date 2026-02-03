Coca-Cola Music Hall se llena para el concierto de El Chaval de la Bachata

El Chaval de la Bachata vuelve a marcar un hito en su carrera con el concierto "El Chaval de la Bachata y sus amigos", pautado para el próximo 21 de marzo en el Coca-Cola Music Hall, un escenario que ya puede considerarse conquistado antes de que suene la primera guitarra.

El esperado concierto logró "sold out" en apenas 30 días, tres meses antes de la fecha anunciada, convirtiendo a El Chaval en el primer bachatero tradicional en vender por completo este importante recinto en tan corto tiempo.

Ante la alta demanda del público, los organizadores habilitaron nuevas localidades, reafirmando el peso de convocatoria de un artista que sigue conectando con varias generaciones de amantes de la bachata.

Este concierto será en solitario, un detalle que subraya aún más la dimensión del logro y el respaldo que mantiene El Chaval dentro y fuera de la República Dominicana.

Gira internacional

La presentación en Puerto Rico se inscribe dentro de una agenda internacional intensa: el 5 de febrero da inicio a una gira por los Estados Unidos, en marzo cumplirá compromisos en Puerto Rico, en Semana Santa estará en Honduras y en mayo llevará su música a Europa.

Con más de dos décadas de trayectoria, El Chaval de la Bachata continúa consolidándose como uno de los bachateros de mayor consistencia a nivel nacional e internacional de la República Dominicana .

