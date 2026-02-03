Manuel Jiménez: "No solo necesitamos romance, también debemos reflexionar"

0 El cantautor dominicano Manuel Jiménez estrenará su nuevo disco con un concierto. ( SUMINISTRADA )

El reconocido cantautor dominicano Manuel Jiménez retoma su agenda artística tras concluir su rol como alcalde de Santo Domingo Este. El autor de Derroche, o Quien no sabe de amor, entre otros éxitos, se reencontrará con su público el próximo 13 de febrero en la Casa San Pablo, donde compartirá el escenario con la destacada artista Jackeline Estévez.

Jiménez ofreció detalles del concierto, del estreno de su nueva producción discográfica y de la celebración del 35 aniversario de Derroche, durante una entrevista concedida a Diario Libre.

—Estás retomando tu agenda artística tras una etapa intensa en la gestión pública. ¿Cómo defines este momento?

Así es, estamos inmersos en un reencuentro, en un relanzamiento de las actividades artísticas, y al mismo tiempo estrenando una producción musical titulada He vuelto por ti, que está dedicada como un homenaje a la guitarra.

Es una producción con muchas canciones que hablan de toda esta historia que hemos vivido desde siempre, haciendo arte desde el romance, la vivencia personal, pero también desde el trabajo social y la parte humana que siempre ha acompañado nuestra carrera. Es un disco variado y lo vamos a estrenar con un concierto el día 13 de febrero.

—¿Qué puede esperar el público?

Escuchará las canciones nuevas, pero también temas emblemáticos que siempre hay que cantar. Jackeline Estévez interpretará Crisálida, aquella canción tan hermosa de Anthony Ríos.

Jackeline y yo grabamos una canción hace 20 años y nunca la habíamos cantado juntos. Es un dúo titulado Como arena y agua, y será la primera vez que la interpretaremos en vivo. También cantaremos Derroche, Quien no sabe de amor y otras canciones que hemos organizado especialmente a dúo.

Todos conocen la calidad interpretativa de Jackeline, que no deja nada que desear. El concierto será dirigido por el maestro Félix Antuna. Será una sola noche, en Casa San Pablo, con una capacidad aproximada de mil personas.

Será nuestro primer concierto a dúo con Jackeline Estévez, con una orquesta de nueve músicos y con los estándares de calidad que siempre hemos defendido.

A partir de ese momento iniciaremos también la celebración del 35 aniversario de Derroche. En marzo, específicamente el día 3, iremos a Estados Unidos, para dos presentaciones, una en Pensilvania y otra en Nueva York. Además, está programado el concierto Vivir para mediados de junio de este año.

—Del tributo a Juan Bosch, que nos adelantas.

Vivir es un concierto homenaje que realizamos al profesor Juan Bosch con motivo de su centenario. Fue presentado hace dos años, pero tuvo una exposición muy limitada, conocida solo por un grupo reducido de personas. Es una obra que entendemos debe relanzarse y ponerse nuevamente en escena.

De ese proyecto editamos un disco, precisamente para preservar y difundir ese homenaje musical y conceptual a la figura y el pensamiento de Bosch.

Al final del año tenemos previsto presentar un espectáculo titulado Presencia, que es una musicalización del poema Mariposa, de Pedro Mir. Está concebida como una opereta, muy exigente desde el punto de vista musical y escénico, y será el espectáculo con el que cerraremos el año 2026 en términos artísticos.

Aniversario especial

—Este año se cumplen 35 años de Derroche. Cuando miras atrás, ¿qué representa ese recorrido?

Pocas veces un compositor logra un éxito que se convierta prácticamente en una marca eterna. Ese éxito acompaña al artista durante toda su vida, incluso cuando existen canciones más profundas o elaboradas.

Derroche tuvo una sintonía especial desde su primera grabación por Aldo Mata, luego por Ana Belén, Julio Iglesias, Rodrigo, Guadalupe Trigo, Clemente, el artista portugués, y versiones grabadas incluso en chino mandarín.

—¿En cuántos idiomas ha sido grabada?

Tengo información concreta de varias versiones. En portugués existen dos: la de Clemente y la de Julio Iglesias, quien grabó la canción tanto en español como en portugués. Existe una versión en mandarín, que es el idioma más hablado en China.

Sé que hay una versión en francés que no he podido escuchar, pero existe. Hay muchas otras versiones a las cuales no he tenido acceso. En cuanto a géneros, la versión más reciente es la de Ana Belén, que grabó un tango.

También existe una versión en formato operístico grabada por el grupo español Fósfera, además de en merengue, bachata, salsa y otros ritmos. Gilberto Santa Rosa hizo una versión en salsa muy hermosa, y en la República Dominicana también se grabaron adaptaciones en distintos estilos.

—Tu nuevo disco mantiene una coherencia temática entre el romance y el compromiso social.

Sí, creo que eso define el nivel de coherencia y convicción con el que hemos desarrollado nuestra carrera artística. En esta producción hay canciones como Desde cuándo, cómo y dónde, el homenaje a la guitarra que da título al disco He vuelto por ti, una canción dedicada a la mujer y una reflexión profunda sobre el feminicidio en Dominicana y en el mundo.

No solo necesitamos romance; también debemos reflexionar sobre los temas que nos conciernen como sociedad.

—¿Cómo será la celebración de los 35 años de Derroche?

Será un evento muy especial. Participarán Concha Familia, Kinito Méndez, Ramón Orlando, Peña Suazo, La Mala y Jackeline Estévez, entre otros. Serán 35 artistas dominicanos celebrando los 35 años de Derroche. También realizaremos presentaciones en otros auditorios y cerraremos en noviembre con un espectáculo en la provincia Hermanas Mirabal.

—Este nuevo disco estará disponible en plataformas digitales. ¿Cuántas producciones sumas ya?

Con este disco son 13.

—¿Sigues gestionando tu carrera de manera independiente?

Sí, a través de nuestra editora Cundiamor Música, que gestiona todos los procesos administrativos de la carrera.

—¿Cómo evalúas los avances en la protección de los derechos de autor en el país?

Hemos avanzado. En 2013 hubo una intervención del Estado a la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos y yo asumí la presidencia en ese momento. A partir de ahí comenzó un proceso de organización.

La actual directiva, presidida por Valerio de León, ha tenido un buen desempeño. El próximo 8 de febrero habrá elecciones y la plancha estará encabezada por Kinito Méndez. Hoy mismo se realizó una conferencia sobre copias privadas y derechos conexos. Se ha avanzado, aunque aún falta el decreto presidencial sobre copias privadas, un tema planteado directamente al presidente.