Fallece Chuck Negron, cofundador de Three Dog Night a los 83 años. ( FUENTE EXGERNA. )

Chuck Negron, uno de los cofundadores y vocalistas principales de la legendaria banda estadounidense Three Dog Night, falleció a los 83 años en su residencia de Studio City, California, rodeado de su familia, informó su representante a la revista especializada Variety.

El artista atravesaba desde hacía meses un cuadro de insuficiencia cardíaca y padecía enfermedad pulmonar obstructiva crónica desde hacía alrededor de tres décadas, condición que afectó de manera significativa la etapa final de su vida y su carrera musical.

Nacido en el Bronx, Nueva York, Negron alcanzó fama internacional como una de las voces más reconocibles de Three Dog Night, agrupación que se convirtió en un fenómeno del rock durante las décadas de 1960 y 1970, con múltiples éxitos en las listas de popularidad.

Adicción a drogas

Su trayectoria estuvo marcada también por una prolongada lucha contra la adicción a las drogas. Tras abandonar la banda en 1985, ingresó en 1991 a un centro de rehabilitación en California, donde inició un proceso de recuperación.

El propio Negron llegó a reconocer que en los años más críticos podía gastar más de 2.000 dólares diarios en drogas. Según el medio *Deadline*, en uno de los momentos más difíciles de su vida llegó a vivir en Skid Row, en Los Ángeles.

Entre 1995 y 2007 lanzó varios discos como solista, aunque sus problemas de salud limitaron progresivamente su capacidad para presentarse en vivo. En una entrevista concedida en 2018 a *Rock Cellar Magazine*, confesó que la EPOC llegó a poner en riesgo su vida sobre el escenario.

Durante sus últimos años, el cantante utilizaba gafas especiales con suministro de oxígeno para enfrentar las complicaciones de su enfermedad.

"Cambió toda mi carrera", afirmó entonces, al referirse al impacto de su condición médica en su desempeño artístico.

Legado

Chuck Negron deja un legado marcado por una de las voces más distintivas del rock estadounidense y una historia personal de lucha, caída y superación que lo convirtió en una figura influyente para músicos y seguidores de varias generaciones.

Trayectoria

Chuck Negron (1942–2026) fue un cantautor estadounidense , reconocido como miembro fundador y vocalista principal de la banda Three Dog Night , una de las agrupaciones más exitosas del rock entre finales de los años sesenta y principios de los setenta.

(1942–2026) fue un , reconocido como miembro fundador y vocalista principal de la banda , una de las más exitosas del rock entre finales de los años sesenta y principios de los setenta. Fue enNueva York, donde comenzó a cantar en grupos de doo-wop y a destacarse como jugador de baloncesto, disciplina que lo llevó a estudiar en California.

En 1967 formó Three Dog Night junto a Danny Hutton y Cory Wells, logrando ventas cercanas a los 60 millones de discos y varios éxitos con Negron como voz principal.

Su carrera estuvo marcada por una prolongada lucha contra la adicción a las drogas, que provocó la disolución del grupo en 1976. Tras numerosos intentos de rehabilitación, superó su adicción en 1991 y desarrolló una carrera como solista, publicando varios discos entre 1995 y 2017.

Además, relató su vida y proceso de recuperación en su autobiografía Three Dog Nightmare. Su legado combina una voz emblemática del rock estadounidense con una historia personal de caída y superación.