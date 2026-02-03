Mánager de Alex Bueno cuestiona su exclusión en el Soberano "pese a ser nominado a los Latin Grammy"

El mánager de Alex Bueno cuestiona su exclusión en el Soberano. ( FUENTE EXTERNA )

El mánager del artista dominicano Alex Bueno, Yordy Torres, expresó su inconformidad ante la exclusión del cantante en las recientes nominaciones anunciadas por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), a pesar de que el intérprete fue nominado al Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Álbum Tropical (Bachata–Merengue).

Según explicó Torres, durante el año 2025 Alex Bueno mantuvo una agenda artística activa, con presentaciones en la República Dominicana, Estados Unidos y países de la Unión Europea, además de difusión radial en merengue y bachata dentro del mercado nacional.

El álbum nominado por la Academia Latina de la Grabación incluye seis géneros musicales en una sola producción y contó con Alex Bueno como productor ejecutivo. Esta producción fue evaluada y reconocida por la academia internacional dentro de las propuestas tropicales del año.

El mánager señaló que la omisión del artista en las nominaciones locales resulta llamativa al contrastarse con el reconocimiento obtenido a nivel internacional, por lo que entiende necesario revisar los criterios de selección utilizados por Acroarte.

Torres indicó que su pronunciamiento busca abrir un debate sobre los mecanismos de evaluación del principal premio artístico del país y no desmeritar el trabajo de los artistas que sí fueron nominados.

Hasta el momento, Acroarte no ha ofrecido declaraciones públicas en relación con este señalamiento.

A continuación, su comunicado ¿Nadie es profeta en su tierra? Alex Bueno "El más completo" el inexplicable olvido de ACROARTE. Nominado a los Latin Grammy 2025 como mejor álbum tropical Bachata-Merengue. Resulta difícil de asimilar que, tras un 2025 de éxitos indiscutibles, la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE) haya decidido ignorar la figura de Alex Bueno en sus recientes nominaciones. Lo que para muchos es una falta de respeto, para otros es una ceguera institucional ante un artista que, superando retos personales de salud, ha demostrado estar en su mejor momento profesional.Los hechos que ACROARTE decidió ignorar: Durante todo el 2025, Alex Bueno se mantuvo presente en la geografía nacional, logrando sonar con fuerza tanto en merengue como en bachata, superando en vigencia a varios de los hoy nominados. Presentaciones exitosas en la Union Europea, Estados Unidos y su país República Dominicana.Mientras en República Dominicana se le excluye, la Academia Latina de la Grabación lo honró con una nominación al Latin Grammy 2025 en la categoría de Álbum Tropical (Bachata-Merengue). Su labor en los escenarios y estudios de grabación durante el último año no fue solo un esfuerzo de superación personal, sino un aporte de calidad al catálogo musical dominicano con una producción unica de grabar 6 géneros, en un solo disco, que mereció ser nominado a los Latin Grammys 2025 y como valor agregado fue completamente su productor ejecutivo."Es doloroso ver cómo en tierras extranjeras se celebra el talento dominicano con el rigor que merece, mientras que en casa parece premiarse más "el amiguismo o tener las mismas caras dentro del pastel y solo ver como pataleo el trabajo que todos ven y los miembros ni lo sienten.La máxima bíblica de que "nadie es profeta en su tierra" parece haberse escrito pensando en situaciones como esta.Si una nominación al Grammy y el respaldo del público en las calles no son argumentos suficientes para ACROARTE. ¿Qué escala de medición están utilizando?¡¡Ay Dio Mio...!! perdónalos no saben lo que han hecho.Yordy TorresManager Alex Bueno