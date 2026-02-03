La final centroamericana de Red Bull Batalla 2026 se realizará en la República Dominicana
Los MC´s se enfrentarán en batallas de improvisación para definir al representante centroamericano que avanzará a la final internacional
La República Dominicana fue confirmada nuevamente como sede de la Final Centroamericana de Red Bull Batalla 2026, que se celebrará el sábado 7 de marzo de 2026 en Santo Domingo.
En el evento participarán 16 MC´s de distintos países de la región, quienes competirán por un cupo a la Final Internacional, programada para el 11 de abril de 2026 en Chile.
La competencia forma parte de la temporada oficial Red Bull Batalla 2025–2026 y reunirá a participantes provenientes de Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana, seleccionados a través de la fase de aplicaciones correspondiente a 2025.
Durante la jornada, los MC´s se enfrentarán en batallas de improvisación para definir al representante centroamericano que avanzará a la final internacional. La lista de participantes incluye competidores con experiencia en ediciones anteriores y otros que debutan en esta instancia regional.
Entre los asistentes confirmados se encuentra Éxodo Lirical, tetracampeón de Red Bull Batalla Centroamérica, quien estará presente en el evento sin participar en la competencia, debido a su clasificación directa a la Final Internacional en Chile.
Transmisión del evento
La Final Centroamericana de Red Bull Batalla 2026 será transmitida en vivo a través de las plataformas oficiales: YouTube, Twitch, Facebook y Red Bull TV.
Previo al inicio del evento se realizará una transmisión introductoria y el sorteo de emparejamientos, ambos difundidos por los canales oficiales de la competencia.
- Red Bull Batalla es un campeonato de rap improvisado en español creado en 2005. El formato se basa en enfrentamientos entre MC´s que improvisan rimas en tiempo real.
- El certamen se desarrolla en distintos países de Latinoamérica y España, con finales nacionales, regionales e internacionales.