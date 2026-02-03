×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Romeo Santos
Romeo Santos

Romeo Santos y Prince Royce anuncian gira conjunta por Latinoamérica

El tour iniciará el 1 de abril en Estados Unidos, donde ambos artistas recorrerán varias ciudades antes de continuar con una etapa en Europa

    Expandir imagen
    Romeo Santos y Prince Royce anuncian gira conjunta por Latinoamérica
    Foto publicada en las redes sociales oficiales de Romeo Santos y Prince Royce.

    Romeo Santos y Prince Royce confirmaron que su gira conjunta "Mejor tarde que nunca" llegará próximamente a Latinoamérica.

    El tour iniciará el 1 de abril en Estados Unidos, donde ambos artistas recorrerán varias ciudades antes de continuar con una etapa en Europa. Posteriormente se sumarán las fechas latinoamericanas, cuyos detalles serán revelados próximamente.

    La gira surge tras la unión de estos reconocidos exponentes de la bachata, quienes recientemente lanzaron el álbum BLTN, que debutó entre los primeros puestos en ventas.

    Su sencillo "Dardos" también ha tenido buena acogida, manteniéndose en los primeros lugares en Latinoamérica y España.

    RELACIONADAS

    La canción ha sido certificada Disco de Oro en España y actualmente ocupa el puesto número 1 del Top Songs de Spotify en ese país.

    Más

    • Los seguidores de ambos artistas están invitados a mantenerse atentos a sus redes sociales para conocer las fechas y ciudades de la gira en Latinoamérica.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.