Romeo Santos y Prince Royce anuncian gira conjunta por Latinoamérica
El tour iniciará el 1 de abril en Estados Unidos, donde ambos artistas recorrerán varias ciudades antes de continuar con una etapa en Europa
Romeo Santos y Prince Royce confirmaron que su gira conjunta "Mejor tarde que nunca" llegará próximamente a Latinoamérica.
El tour iniciará el 1 de abril en Estados Unidos, donde ambos artistas recorrerán varias ciudades antes de continuar con una etapa en Europa. Posteriormente se sumarán las fechas latinoamericanas, cuyos detalles serán revelados próximamente.
La gira surge tras la unión de estos reconocidos exponentes de la bachata, quienes recientemente lanzaron el álbum BLTN, que debutó entre los primeros puestos en ventas.
Su sencillo "Dardos" también ha tenido buena acogida, manteniéndose en los primeros lugares en Latinoamérica y España.
La canción ha sido certificada Disco de Oro en España y actualmente ocupa el puesto número 1 del Top Songs de Spotify en ese país.
- Los seguidores de ambos artistas están invitados a mantenerse atentos a sus redes sociales para conocer las fechas y ciudades de la gira en Latinoamérica.