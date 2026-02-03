Un tributo póstumo a Luis Días, organizado por Indotel en el centro Cultura Digital

Luis Días será homenajeado este miércoles por Indotel en el Cultura Digital. ( ARCHIVO0 )

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), a través del Centro Indotel Cultura Digital, anunció la realización del homenaje "Terror con terror se paga", un encuentro dedicado a honrar la vida y obra de Luis Días, figura fundamental de la música dominicana.

El encuentro se celebrará este miércoles 4 de febrero de 2026, a las 4:00 de la tarde, en el Centro Indotel, ubicado en el Edificio René del Risco Bermúdez, espacio emblemático para la reflexión cultural y artística del país.

La actividad busca reconocer el legado artístico de Días, cuyo trabajo trascendió lo musical para convertirse en una plataforma de reflexión crítica, memoria colectiva y afirmación de lo dominicano. Su obra, marcada por la fusión de ritmos autóctonos y una lírica comprometida, sigue siendo referente de resistencia cultural y pensamiento libre.

Desde Indotel se destacó que este homenaje forma parte de las iniciativas del Centro Indotel Cultura Digital orientadas a preservar y difundir el patrimonio cultural dominicano, así como a promover el diálogo entre arte, tecnología y sociedad.

En ese contexto, Luis Días es valorado como un creador adelantado a su tiempo, capaz de conectar tradición y modernidad.

Detalles del evento

Las autoridades de Indotel extendieron una invitación abierta a gestores culturales, artistas, comunicadores y al público en general a participar de este tributo, que promete ser un acto de reconocimiento y celebración de una de las figuras más influyentes de la música y el pensamiento cultural dominicano.