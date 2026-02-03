×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Música

Un tributo póstumo a Luis Días, organizado por Indotel en el centro Cultura Digital

El acto a se llevará a cabo este miércoles en el Centro Indotel, un espacio emblemático para la cultura dominicana

    Expandir imagen
    Un tributo póstumo a Luis Días, organizado por Indotel en el centro Cultura Digital
    Luis Días será homenajeado este miércoles por Indotel en el Cultura Digital. (ARCHIVO0)

    El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), a través del Centro Indotel Cultura Digital, anunció la realización del homenaje "Terror con terror se paga", un encuentro dedicado a honrar la vida y obra de Luis Días, figura fundamental de la música dominicana.

    El encuentro se celebrará este miércoles 4 de febrero de 2026, a las 4:00 de la tarde, en el Centro Indotel, ubicado en el Edificio René del Risco Bermúdez, espacio emblemático para la reflexión cultural y artística del país.

    La actividad busca reconocer el legado artístico de Días, cuyo trabajo trascendió lo musical para convertirse en una plataforma de reflexión crítica, memoria colectiva y afirmación de lo dominicano. Su obra, marcada por la fusión de ritmos autóctonos y una lírica comprometida, sigue siendo referente de resistencia cultural y pensamiento libre.

    Desde Indotel se destacó que este homenaje forma parte de las iniciativas del Centro Indotel Cultura Digital orientadas a preservar y difundir el patrimonio cultural dominicano, así como a promover el diálogo entre arte, tecnología y sociedad.

    En ese contexto, Luis Días es valorado como un creador adelantado a su tiempo, capaz de conectar tradición y modernidad.

    RELACIONADAS

    Detalles del evento

    • Las autoridades de Indotel extendieron una invitación abierta a gestores culturales, artistas, comunicadores y al público en general a participar de este tributo, que promete ser un acto de reconocimiento y celebración de una de las figuras más influyentes de la música y el pensamiento cultural dominicano.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.