La mirada de Sabrina Carpenter a Bad Bunny que generó una ola de reacciones

La reciente edición de los Premios Grammy ha dado de qué hablar y ha generado un sinfín de reacciones. Desde el regreso de Justin Bieber al escenario, la confusión de Cher al presentar el renglón "Grabación del año", o la conquista de Bad Bunny al convertirse en el primer latino en ganar el "Álbum del Año" por "Debí tirar más fotos".

Y fue allí, en medio del agradecimiento del "Conejo malo", que un camarazo a Sabrina Carpenter se volvió en uno de los momentos más comentados en las redes sociales.

Desde su asiento, Sabrina Carpenter reaccionó con una mirada y un movimiento de labios, expresión que muchos interpretaron como coqueta y sexy, y que fue dirigida al artista. Cabe destacar que la intérprete de "Expresso" competía en ese renglón por el álbum "Manchild".

Además, en los breaks comerciales se saludaron y fueron fotografiados. La química, aseguran los internautas, es evidente.

"Necesito que alguien me mire de la manera en que Sabrina miró a Bad Bunny", "Ellos harían una hermosa pareja", "Creo que ella estaba tratando de mantenerse positiva a pesar de que estaba disgustada de que perdió", "Es bastante obvio que está tratando de no llorar. Está teniendo una reacción normal al perder", han sido parte de los comentarios.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho comentarios al respecto. Sin embargo, en una noche marcada por la música y las sorpresas, la supuesta química entre Bad Bunny y Sabrina Carpenter ya se instaló como uno de los temas más comentados del evento.

Sabrina Carpenter and Bad Bunny at the 2026 #GRAMMY Awards. pic.twitter.com/syznWZjEhO — Sabrina Carpenter Daily (@SCdailyupdates) February 2, 2026

Pero eso no es todo. Durante la cena previa de los Premios Grammy, ambos fueron captados conversando de manera cercana, con sonrisas, miradas prolongadas y una complicidad que no pasó desapercibida.

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, donde fans y usuarios comenzaron a especular sobre una posible conexión entre el puertorriqueño y la cantante estadounidense. Aunque no hubo gestos explícitos, el lenguaje corporal y la atención mutua bastaron para alimentar la narrativa, recoge la revista Caras.

Luego de los Grammy, la cantante le dio "like" en Instagram a la publicación que hizo Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de la cantante de 31 años.

Sin embargo, el multipremiado en los Grammy no está saliendo con nadie actualmente. Así lo aseguró una fuente al portal TMZ, quien también informó que Bad Bunny tampoco está comprometido, a juzgar por un anillo que lució en la alfombra de los premios y que se le atribuyó a que habría vuelto con su ex, Gabriela Berlingeri. La joya en cuestión fue un regalo de la marca Cartier.

Mientras tanto, Bad Bunny se prepara para su gran noche en el Super Bowl el próximo 8 de febrero, donde dejará en alto la bandera boricua y el orgullo latino.