Experto español afirma que la emblemática canción "Por amor" tiene otro autor

José María Paz Gago es parte del Doctorado en Estudios Lingüísticos y Literarios de la PUCMM. Presentó la investigación de la canción "Por amor", durante su investidura como miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. ( KEVIN RIVAS/ DIARIO LIBRE )

Desde hace casi seis décadas, la canción “Por amor” ha formado parte de la banda sonora de millones de personas, una composición que ha sido testigo de enlaces matrimoniales, reencuentros y un canto a la vida y la esperanza.

Pero con su éxito ha quedado latente una controversia que se ha alimentado a través de los años: la versión de que el maestro Rafael Solano no es el autor de las letras y, que, en cambio, fue escrita por el compositor Manuel Troncoso (1927-2012).

Regresa el debate

El doctor español José María Paz Gago, escritor, filólogo y semiólogo, volvió a traer a la mesa el debate con una investigación en la que afirma que la autoría de las letras de “Por amor” es de Troncoso, y la música de Solano. Fue en el discurso de ingreso como Miembro Correspondiente de la Academia de Ciencias de Dominicana que el experto compartió el hallazgo.

La disertación “Por amor: luces y sombras sobre la propiedad intelectual de una canción dominicana y universal”, ofreció un análisis literario y semiótico de la famosa canción con fotografías, reseñas periodísticas y documentos.

Por tal escrutinio, en el año 2019 el fenecido comunicador Alvarito Arvelo fue condenado en la justicia por difamación e injuria al maestro Rafael Solano, al afirmar lo que por medio siglo se había comentado previamente. Le fue impuesto el pago de 1.5 millones de pesos a favor del maestro Solano por sus dichos vertidos en el programa radial “El gobierno de la mañana” de la emisora Z101.

Consciente de esta información, Paz Gago continuó investigando durante varios años y remarcó que, lejos de desdeñar la obra y legado del laureado músico dominicano de 94 años, desea que la credibilidad de Álvaro Arvelo no quede en duda.

Como prueba, mostró a la audiencia la aparición de los presuntos versos originales manuscritos en un folio del Hotel El Embajador, del puño y letra de Troncoso —como fue validado por un experto en grafología forense—, que “constituye una prueba documental irrefutable de que la letra de ‘Por amor’ es obra de Troncoso, no de Solano”.

El análisis comparativo semiótico-textual que Paz Gago realizó, incluyendo aspectos rítmicos y estilísticos, de las canciones escritas tanto por Solano como por Troncoso, en el mismo período 1964-1969, muestra que la configuración lírica, la estructuración estrófica y el estilo en general de la canción “Por amor” son idénticos a las demás canciones de Troncoso y, al mismo tiempo, difieren sustancialmente de las letras de canciones escritas por Solano.

"La letra de 'Por amor' me parece un maravilloso excelso poema. En mi investigación he concluido que la autoría es de Troncoso, pero esta aclaración no la hago en desdoro del gran Rafael Solano, más bien, aclaro que la música es de Solano y las letras de Troncoso" Paz Gago Escritor e investigador español “

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/05022026-investidura-del-drjose-maria-paz-gago-kevin-rivas13-d8f4f2be.jpg El Dr. Paz Gago es un reconocido perito judicial en los tribunales españoles y europeos sobre propiedad intelectual en los dominios industrial, literario, musical y audiovisual. (KEVIN RIVAS/DIARIO LIBRE)

El origen de la controversia

En su ponencia ante los académicos y el público, también analizó una carta que el abogado Manuel Troncoso envió al periodista Arnulfo "Miñín" Soto, publicada en la columna "Arte y espectáculos" de Miguel A. Hernández del periódico El Nacional el primero de mayo de 1969.

De igual forma, le dio espacio al rumor que se instaló en la época de finales de los 60, de que Troncoso pudo haberle cedido la canción. Esto, debido a que para participar en el Festival de la Canción Dominicana, un autor no podía inscribir más de una pieza. Y por la amistad que los unía, según la leyenda urbana, Solano podía haber aceptado registrar la creación como suya.

El Dr. Paz Gago explicó otros problemas que rodearon al festival donde se estrenó la canción en el 1968; por mandato estatutario, la Asociación Nacional de Músicos, cantantes, Bailarines,Locutores y Actores de la República Dominicana (Amucaba) obligó a que "Por amor" fuese inscrita como obra exclusiva de Solano y que otra canción —titulada "Mala suerte"— cuya letra y música sí eran de Solano, fuese inscrita a nombre de una tercera persona: el cantante Julio César "Cuqui" Defilló.

“La letra de 'Por amor' me parece un maravilloso excelso poema. En mi investigación he concluido que la autoría es de Troncoso, pero esta aclaración no la hago en desdoro del gran Rafael Solano, más bien, aclaro que la música es de Solano y las letras de Troncoso”, explica en declaraciones a Diario Libre.

Negó haber sido influenciado por algunas de las partes. Pero creció su interés luego de la condena a Arvelo. Ante una posible reacción negativa hacia él, afirmó: “Yo soy un investigador universitario, no pongo parte por nadie, solo expongo unos hechos, argumentos de cajón. Si la familia de Solano decide irse contra mí, yo me defenderé en los tribunales. La verdad de mi investigación ha quedado demostrada”.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/05022026-investidura-del-drjose-maria-paz-gago-kevin-rivas9-9dacd2ca.jpg Investidura del escritor José María Paz Gago en la Academia de Ciencias de República Dominicana. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/05022026-investidura-del-drjose-maria-paz-gago-kevin-rivas10-5a88c0aa.jpg Paz Gago junto a miembros de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) ‹ ›

Solano y el recorrido de "Por amor"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/rafael-solano-kevin-rivas-46fad033.jpg El maestro Rafael Solano. (KEVIN RIVAS/ARCHIVO DL)

Este himno de la canción romántica del maestro Rafael Solano, se escuchó por primera vez en 1968 en voz de Niní Cáffaro, durante el primer Festival de la Canción Dominicana. Ha sido la composición dominicana de mayor proyección en el mundo, traducida a varios idiomas e interpretada por Marco Antonio Muñiz, Jon Secada, el Mariachi Vargas, Vikki Carr y Plácido Domingo.

A continuación, un extracto del origen de "Por amor", en una reciente entrevista con Junior Cabrera, del espacio "10 preguntas" en 2025:

"Yo puse la mano en el piano y se me quedó pegada esa melodía, Por amor. Dije -déjame seguir tocándola-. Luego comencé a escribir la letra. En principio, las letras eran muy religiosas, tuve que cambiarla porque tenía a mis amigos, (entre ellos), Manuel Troncoso, y un grupito que nos intercambiamos, y me decían -quita eso, como tú puedes presentar una canción de iglesia, una canción religiosa para un festival. Pero les dije que no iba con la idea de ganar nada… tuve que hacerle cambios a la letra común. Cuando yo decía -Por amor fue una vez al calvario con una cruz a cuestas, yo no dije 'aquel'; yo mencionaba a Jesús"

En entrevista con la periodista Inés Aizpún en 2024, al ser preguntado sobre cuál es la mejor versión de "Por amor", su respuesta vino con sonrisas: "¡Jajajaja! ¡Qué le digo yo! Mire… Niní Cáffaro es quien la canta. Pero aquí no había casas discográficas. Vino Marco Antonio Muñiz, teníamos buena amistad y le conté que acababa de pasar un festival. Cuando le enseñé la canción, su reacción fue inmediata: 'En cuanto vaya a España la grabo'. Tenía una gran compañía de discos, algo que no teníamos aquí. Todavía hoy, aquí, no hay una discográfica".