Indotel rinde emotivo tributo a Luis "Terror" Días y celebra su legado musical

La institución honró al pionero del rock dominicano en una velada cargada de música, memoria e identidad. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones convirtió su Centro Indotel Cultura Digital en el epicentro de un emotivo tributo a Luis Días, titulado "Terror con terror se paga", donde honró el legado del genio de Bonao, cuya obra no solo redefinió el rock dominicano, sino que permanece como un pilar del patrimonio sonoro del país.

El homenaje a casa llena reunió a artistas, gestores culturales, familiares, amigos y público general, quienes se dieron cita para celebrar la vida y obra de uno de los creadores más influyentes de la música dominicana.

Durante la actividad, el presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, entregó un reconocimiento a Laura Sklar, viuda de Luis Días, como muestra de gratitud institucional por su invaluable aporte a la música.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-04-at-90955-pm-dfc2853a.jpeg El presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, entregó un reconocimiento a Laura Sklar, viuda de Luis Días. (FUENTE EXTERNA)

La actividad resaltó el legado artístico de Días, cuyo trabajo trascendió lo musical para convertirse en una plataforma de reflexión crítica, memoria colectiva y afirmación de lo dominicano.

Su obra, marcada por la fusión de ritmos autóctonos y una lírica comprometida, sigue siendo referente de resistencia cultural y pensamiento libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-04-at-90957-pm-0d292ced.jpeg El merenguero Sergio Vargas encabezó el tributo.

Tributo

El merenguero Sergio Vargas encabezó el tributo al creador de los éxitos "Marola" y "Baila en la calle".

Desde Indotel se destacó que este homenaje forma parte de las iniciativas del Centro Indotel Cultura Digital orientadas a preservar y difundir el patrimonio cultural dominicano, así como a promover el diálogo entre arte, tecnología y sociedad.

Luis Días fue valorado como un creador adelantado a su tiempo, capaz de conectar tradición y modernidad.