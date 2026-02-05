Más de 125 mil firmas buscan reemplazar a Bad Bunny en el Super Bowl

Una campaña en la plataforma Change.org que solicita a la NFL retirar a Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX 2026 ya supera las 126,000 firmas, avivando el debate en torno a la histórica elección del cantante puertorriqueño.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, fue anunciado oficialmente por la NFL como el protagonista del show que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California, convirtiéndose en el primer artista latino e hispanohablante en encabezar el espectáculo como solista.

La iniciativa, impulsada por un usuario identificado como Kar Shell, propone que el intérprete sea sustituido por el legendario cantante de música country George Strait.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/hijo-del-rapero-lil-jon-3-e3b730c4.jpg

Según el texto de la petición, las presentaciones de Bad Bunny no encajan con lo que consideran un evento "familiar" ni con los "valores tradicionales estadounidenses" que, a su juicio, debería representar el Super Bowl.

"El espectáculo debe mantener un ambiente familiar, evitar la politización del entretenimiento y celebrar las tradiciones musicales estadounidenses", señala la campaña, que destaca la trayectoria de George Strait, con más de 60 éxitos número uno y más de cuatro décadas de carrera, como un ejemplo más acorde con ese perfil.

La petición también critica el estilo escénico del artista urbano, afirmando que "sus presentaciones con estética drag" y su propuesta artística "no representan lo que las familias esperan del escenario más importante del fútbol americano".

Además de Strait, la iniciativa sugiere otros nombres del género country como Dolly Parton, Carrie Underwood y Tim McGraw, a quienes consideran opciones para "devolver el protagonismo" a la música country en uno de los eventos televisivos más vistos del mundo.

NFL al margen

La NFL no ha emitido comentarios adicionales y mantiene a Bad Bunny como el artista confirmado para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.