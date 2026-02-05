Hijo del rapero Lil Jon es reportado como desaparecido

Nathan Smith, de 27 años, hijo del rapero estadounidense Lil Jon y conocido artísticamente como DJ Young Slade, fue reportado como desaparecido, tras ser visto por última vez el martes 3 de febrero. ( FUENTE EXTERNA )

Nathan Smith, de 27 años, hijo del rapero estadounidense Lil Jon y conocido artísticamente como DJ Young Slade, fue reportado como desaparecido en Milton, Georgia, según informó el Departamento de Policía local, que emitió una alerta para dar con su paradero.

De acuerdo con las autoridades, Smith fue visto por última vez alrededor de las 6:00 de la mañana del martes 3 de febrero, cerca de la intersección de Baldwin Drive y Mayfield Road.

La policía indicó que el joven salió corriendo de su residencia y se fue a pie, sin teléfono, lo que ha incrementado la preocupación por su seguridad.

“Puede estar desorientado y podría necesitar asistencia”, señalaron las autoridades en el comunicado oficial, al tiempo que calificaron el caso como urgente y confirmaron que los oficiales se encuentran trabajando activamente en su localización.

Nathan Smith fue descrito como un hombre de ojos marrones, cabello negro corto, con una estatura aproximada de 5 pies 9 pulgadas y un peso de 150 libras. Familiares y amigos han expresado su creciente inquietud ante la falta de información sobre su paradero.

Un representante de Lil Jon declaró a la revista People que la familia atraviesa un momento delicado. “La familia pide privacidad en este momento. También pedimos oraciones continuas para que Nathan regrese a casa sano y salvo”, indicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/hijo-del-rapero-lil-jon-1-9c0708fa.jpg Foto de archivo del rapero estadounidense Lil Jon, junto a su hijoNathan Smith.

Smith es fruto de la relación del intérprete de Snap Yo Fingers con su entonces esposa Nicole Smith, con quien anunció su separación amistosa en 2024. Lil Jon también es padre de Nahara, de una relación previa con Jamila Sozahdah.

Siguiendo los pasos de su padre en la música, Nathan desarrolló su carrera como DJ bajo el nombre de DJ Young Slade y recientemente lanzó el sencillo Feels. Su última actividad en redes sociales fue una fotografía junto al artista Bow Wow en el State Farm Arena de Atlanta.

En 2024, el joven participó en el programa MTV Family Legacy, donde reflexionó sobre su relación con su padre y su propio camino artístico. “Es genial apreciar a mi papá y ver todo lo que ha hecho, pero también estoy tomando la antorcha para hacer lo mío”, expresó en una entrevista con The Quintessential Gentleman.

Te puede interesar Hallan muerta a la modelo de Onlyfans de 21 años que había sido reportada desaparecida

Más

Las autoridades instaron a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Nathan Smith a comunicarse de inmediato con el Departamento de Policía de Milton, mientras continúa la búsqueda.