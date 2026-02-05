Tokischa debutará en Premio Lo Nuestro 2026 con el estreno televisivo de “Ridin”
La "dembowsera" se suma por primera vez al cartel de presentaciones de Premio Lo Nuestro
La cantante urbana dominicana Tokischa debutará en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026 el próximo 19 de febrero, donde presentará por primera vez en televisión su más reciente sencillo, “Ridin”.
De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, la actuación marca una nueva etapa en la carrera de la dembowsera, en la que plantea un enfoque centrado en el control creativo y la autonomía artística.
La participación en Premio Lo Nuestro representa su primera presentación en vivo dentro de este evento, considerado uno de los escenarios más relevantes de la música latina.
- En esta aparición, Tokischa llevará una propuesta escénica que integra música, concepto y presencia visual, de acuerdo con la línea que ha desarrollado en sus proyectos recientes.