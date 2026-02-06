×
"Sin censura", la nueva salsa de Tony Remol, con la que busca conquistar la radio nacional

La canción, compuesta por Víctor Roberto Daniel y producida por Wilbert Taveras, se distribuye bajo La Oreja Media Group

    Expandir imagen
    "Sin censura", la nueva salsa de Tony Remol, con la que busca conquistar la radio nacional
    Foto con la que Tony Remol promueve su tema "Sin censura". (FUENTE EXTERNA)

    "Sin censura" es el más reciente tema del artista dominicano Tony Remol, una ola de sabor con la que busca conquistar la radio del país.

    La canción, compuesta por Víctor Roberto Daniel y producida por Wilbert Taveras, se distribuye bajo La Oreja Media Group y destaca por una interpretación pícara, perfecta para bailar.

    De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, el tema está recibiendo una gran acogida por parte del público en toda América Latina, Centro y Suramérica.

    Recientemente, el salsero obtuvo eco internacional con "Casada Pero Soltera", composición de Mario Díaz y arreglos y producción de Herodys Ureña.

    • "Casada Pero Soltera" dominó la radio colombiana y se mantuvo semanas en los primeros puestos de los listados locales, aportando respaldo artístico al presente lanzamiento.
