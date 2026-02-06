¡Recuerda! Este domingo tienes una cita con Bad Bunny en el Super Bowl

Este 8 de febrero, el Super Bowl no solo enfrentará a dos equipos por el trofeo más codiciado del fútbol americano.

También será el escenario donde Bad Bunny reescriba las reglas del espectáculo de medio tiempo.

El artista puertorriqueño aterriza en el evento deportivo más importante de Estados Unidos con una promesa clara: no será solo un set list, será una declaración cultural sin precedentes.

Se espera que el halftime show tenga lugar entre las 8:45 y 9:15 p. m. (hora dominicana), justo al finalizar la primera mitad del partido. Como marca la tradición, la actuación durará entre 12 y 14 minutos, un breve intervalo que, sin embargo, concentra una audiencia global que suele superar los 130 millones de espectadores.

Un espectáculo cultural sin precedentes

Más allá de la música, Benito Antonio Martínez Ocasio ha sido hermético con los detalles, pero hay algo que ya está claro: esta presentación marca un antes y un después.

Es la primera vez que un artista latino lidera en solitario el espectáculo principal del Super Bowl, no como invitado ni como complemento, sino como eje absoluto del show.

"El 8 de febrero, el mundo bailará", adelantó en redes sociales junto a un teaser que lo mostraba bailando con personas de distintas edades al ritmo de Baile inolvidable. Para muchos, ese clip ya funciona como una pista del concepto artístico que tomará forma en el estadio.

La expectativa no ha estado exenta de polémica. Desde debates sobre un artista latino cantando en español en el escenario más mainstream de EE. UU., hasta especulaciones sobre su vestuario o el mensaje político que podría acompañar la puesta en escena. Mientras tanto, colegas y figuras de la industria han cerrado filas en su apoyo.

Lo que sí se ha confirmado es que Bad Bunny dedicará su actuación a la cultura latina y a las comunidades que -según ha expresado- contribuyeron de manera sostenida a la vida social y económica del país.

Un evento histórico para la comunidad latina

El concepto visual y musical apunta a transformar el estadio en un espacio festivo, con una estética alineada a su álbum Debí tirar más fotos, recientemente reconocido en los premios Grammy.

Aunque aún no se han anunciado artistas invitados ni detalles específicos, se espera que el espectáculo incluya referencias simbólicas a temas como la migración, la identidad y el lugar que ocupan las comunidades latinas en Estados Unidos.

Además, será su única presentación en territorio estadounidense, lo que eleva aún más el carácter histórico de la noche.

Más allá del halftime show, la jornada musical del Super Bowl también contará con otros momentos destacados: Green Day abrirá el evento en el marco del 60 aniversario del Super Bowl; Charlie Puth interpretará el himno nacional; Brandi Carlile cantará America the Beautiful y Coco Jones dará voz a Lift Every Voice and Sing.

Pero está claro que, cuando llegue el medio tiempo, todas las miradas estarán puestas en una sola figura.

Este domingo, Bad Bunny no solo actuará en el Super Bowl: hará historia en vivo y en directo.

