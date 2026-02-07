El Blachy se presenta en Miami y Orlando y será reconocido en Santo Domingo

Imagen de archivo de El Blachy durante un concierto. ( FUENTE EXTERNA )

El exponente de merengue típico El Blachy se presentará este fin de semana en las ciudades de Miami y Orlando, Estados Unidos, como parte del Concierto de La Mega, un importante evento musical para los latinos en la Florida.

Las presentaciones se realizaron el viernes 6 de febrero en el Kia Center de Orlando y este sábado 7 de febrero en el Kaseya Center de Miami, donde El Blachy participa junto a artistas como Elvis Crespo, Víctor Manuelle, Jerry Rivera, Farruko y el DJ Alex Sensation.

Según se informó vía una nota de prensa enviada a Diario Libre, el artista cantó sus principales éxitos de merengue típico dominicano ante el público internacional.

Reconocimiento

Por otro lado, se anunció que El Blachy será reconocido como Munícipe Distinguido de la Ciudad de Santo Domingo, en un acto organizado por la Alcaldía del Distrito Nacional, a través de los regidores y la alcaldesa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/07/el-blachy-3-f81b8648.jpg Foto de archivo de El Blachy.

El reconocimiento se realizará el lunes 9 de febrero, a las 4:00 de la tarde, en el Palacio Consistorial de Santo Domingo, y responde a su trayectoria artística, su conducta ciudadana y su aporte a la cultura dominicana.

La actividad contará con la presencia de autoridades municipales y representantes del sector cultural y artístico del país.