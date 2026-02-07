Aquel Festival de la Canción de 1968: el origen de la controversia de "Por amor"

En la historia del arte dominicano quedó marcado el año 1968. En noviembre de ese año se llevaba a cabo el Primer Festival de la Canción Dominicana.

Organizado por AMUCABA (Asociación de Músicos, Cantantes y Bailarines), a partir de la idea de su presidente, el doctor Almanzor González Canahuate, en esta edición vio la luz "Por amor" del maestro Rafael Solano, en voz de Niní Cáffaro, la composición dominicana de mayor proyección en el mundo, traducida a varios idiomas e interpretada por Marco Antonio Muñiz, Jon Secada, Gloria Estefan, el Mariachi Vargas, hasta Plácido Domingo.

Desde ese momento ha estado latente la versión contraria de que el maestro Rafael Solano no es el autor de las letras y, que, en cambio, fue escrita por el compositor Manuel Troncoso (1927-2012). El debate volvió a la mesa el pasado jueves, con la investigación del doctor español José María Paz Gago, escritor, filólogo y semiólogo, en la que afirma que la autoría de las letras de "Por amor" es de Troncoso, y la música de Solano.

Estas declaraciones las hizo en su discurso de ingreso como Miembro Correspondiente de la Academia de Ciencias de República Dominicana, donde el experto compartió el hallazgo.

El origen de la leyenda urbana

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/07/img-20260207-wa0000-5c80b992.jpg Afiche del Primer Festival de la Canción y sus participantes. (FUENTE EXTERNA)

¿Por qué corrió el rumor en esa época? ¿qué pasó durante la realización del festival? En búsqueda de adentrarnos a ese evento, los veteranos cronistas y expresidentes de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), Carlos T. Martínez y Joseph Cáceres, quienes lo vivieron de primera mano, hablaron con Diario Libre.

"El deferente", como es llamado popularmente Carlos T. Martínez, era miembro de AMUCABA, y recuerda perfectamente todo el intríngulis, ya que en un tiempo era presidente de su seccional de Locutores.

"El maestro Rafael Solano es una pluma eminentemente sólida. Y en ese año (1968) se hace ese Primer Festival de la Canción con todos los poderes, con artistas de mucha categoría. Se rumoreaba entre los pasillos que iba a participar Solano, también participó el doctor Manuel Troncoso. Y pues en ese festival el maestro Solano da un ´palo´ por los 411. Desde que estaban ensayando la canción con los músicos, dirigidos por el maestro Bienvenido Bustamante, la creación olía a éxito", narra el creador de "Panorama farandulero y algo más", espacio que suma 45 años en la en la radio.

Allí participaron, entre otros artistas, Luchy Vicioso, Angelita Carrasco y Julio César Defilló.

Del otro lado, argumenta, don Manuel Troncoso, era un paradigmático abogado y compositor de fuste, con importantes composiciones como "El antifaz", "Cuando llueve", "Tres veces te amo", "Siempre tú", canciones maravillosas".

Carlos T. Martínez, quien para fines de los 60 trabajaba como locutor de radio, confirmó la información que para participar en el festival creado por Amucaba un autor no podía inscribir dos canciones.

"Y el chisme salió precisamente de ahí, porque dijeron que Manuel Troncoso tenía una canción registrada. Y que se compuso con Solano. Pero eso fue desmentido por esos amigos y músicos", afirmó.

Añade: "Mucha gente dijo en un principio que Rafael Solano, el longevo compositor y pianista de 94 años, tenía una canción muy bonita y que le había puesto las letras Manuel Troncoso. Poco tiempo después yo le pregunté al maestro –¿es verdad que esas letras son de Manuel Troncoso? – y él me respondió: "-Claro que no, si tú quieres pregúntale a él".

Eso hizo Carlos T., y en una entrevista para el programa radial donde trabajaba, ya finalizado el concurso, abordó al abogado y músico y éste le afirmó: "Eso es de Fello (Rafael). Yo soy incapaz de decir eso de Rafael Solano".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/07/img-20260206-wa0123-31717933.jpg El Referente, Carlos T. Martínez.

Pero el chisme continuó en los pasillos faranduleros de la época y en los medios de comunicación que se hacían eco: periódicos, radio y televisión, siendo la radio el de mayor primacía.

El periodista Carlos T. Martínez, de 80 años, hizo mención de la carta pública que hizo pública el doctor Manuel Troncoso para periódico El Nacional en 1969, donde daba cuenta que la autoría de "Por amor" era de Rafael Solano. Aún así, se creó el mito.

"El público se paraba a cantar ese tema"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/07/img-20260207-wa0001-ee67d88e.jpg El veterano cronistas y comunicador Joseph Cáceres. (FUENTE EXTERNA)

El destacado periodista Joseph Cáceres, expresidente de Acroarte, y una enciclopedia del espectáculo, recuerda que, para el 1968, trabajaba en una revista tributaria de la Dirección General de Impuestos sobre la Renta, hoy Impuestos Internos (DGII).

Pero, como cualquier cautivo radio escucha, no se perdió ningún instante del Primer Festival de la Canción Popular Dominicana, que no se transmitió en televisión, sino en radio y se grabó en el Conservatorio Nacional de Música, en las instalaciones donde hoy está el Ministerio de Cultura.

"Cuando esa canción sonaba en cada ronda, el público se paraba a cantar ese tema. Eso fue algo extraordinario. Yo no estuve ahí, la escuchaba por radio. Después conocí todo ese proceso, cuando entré al periódico El Nacional" Joseph Cáceres Periodista “

Rememora a Niní Cáffaro, el intérprete original de "Por amor", desde que era el administrador de una tienda de la avenida Duarte: "Cuando esa canción desarrolló, ya yo siendo un muchacho que iba al Liceo Juan Pablo Duarte, decíamos –ahí es que trabaja Niní Cáffaro, el de la canción Por amor. Uno vivió luego todo ese proceso y el éxito que luego consiguió Niní en festivales internacionales".

Y contó una anécdota "Cuando yo era jurado por diez años del Festival de la Voz y la Canción de Puerto Rico, en una ocasión fueron invitados Niní Cáffaro y Rafael Solano. Cuando íbamos en el avión, no sé qué le pasó al avión y se iba a caer. Y Rafael Solano agarró y para calmar a la gente que estaba nerviosa vociferó –señores, cálmense, vamos a cantar "Por amor". El avión entero iba cantando esa canción junto a Niní. Y la gente se calmó y de pronto el avión se estabilizó."

Continuó la versión

En el 1973, cuando don Joseph comienza a escribir de espectáculos en el Periódico El Nacional, volvió a difundirse la mencionada versión. Como periodista, acudió a la fuente.

En esos años, era asiduo en la casa de don Manuel Troncoso, donde se hacían tertulias y compartir entre tragos, con ron incluído, pues, afirma, en esos años no estaba la moda del whisky.

"Cuando le comenté eso al doctor Troncoso, me respondió: "mire, eso es un invento de que Solano no escribió la canción."

¿Cómo el humor pudo calar tanto a través de los años? "Porque hay una morbosidad por temas ya repetidos que se han aclarado, y que se han resuelto hasta los tribunales, como la condena al fenecido comunicador Álvaro Arvelo.".

El "Zorro", como se le llama a Joseph Cáceres, analiza que, en República Dominicana, hay gente que no resiste "que fulano lo haya hecho. Aquí se conspira con todo el que triunfa".

En tanto que Carlos T. Martínez, autor de los libros "Grandes dominicanos" y primer presidente de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), subraya:

"Es que, al ser un tema tan brillante, que fue grabado en muchos países, pues claramente fue el "boom", como hablaríamos hoy en día de lo que se vuelve viral. Y por supuesto, dio de que hablar a Amucaba en su momento" Carlos T. Martínez Periodista “

El veterano cronista Joseph Cáceres también refiere que este tema ya había sido aclarado en el pasado, y llamó a una "teoría de conspiración" la versión diferente a la autoría de "Por amor" de Rafael Solano.

Cualidades de ambos autores

Ambos veteranos cronistas dan cuenta de la amistad estrecha que mantuvieron con ambos músicos. Carlos T. Martínez rememora que "Solano no solo es un gran pianista, sino un tolete de compositor. Él sabe combinar perfectamente el sonido con el tiempo. Y Troncoso, como abogado, honesto, como persona eminentemente seria y como compositor, estelar. Con una prosa extraordinaria".

En retrospectiva, refiere que el Festival de la Canción fue un gran evento que parió un himno como "Por amor".