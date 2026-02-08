La Academia de Ciencias reconoce al maestro Rafael Solano como el autor de la canción "Por amor"

Rafael Solano. Por más de una ocasión la canción del maestro ha sido fuente de controversia. ( ARCHIVO )

A raíz de las declaraciones del escritor español José María Paz Gago, quien afirmó que la autoría de la canción Por amor no corresponde al maestro dominicano Rafael Solano, sino al compositor Manuel Troncoso, la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) emitió hoy una aclaración pública.

La controversia surgió el jueves pasado, en el marco de la investidura de Paz Gago como miembro de esta institución científica, ocasión en la que, como parte del protocolo, dictó la conferencia " Por amor: luces y sombras sobre la propiedad intelectual de una canción dominicana y universal" .

Mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, el Consejo Directivo de la ACRD precisó que "bajo ningún concepto se hace compromisaria, ni avala, ni hace suyas las afirmaciones y conclusiones expuestas por el conferencista, las cuales son única y exclusiva responsabilidad del autor de la ponencia".

Al explicar el contexto de la conferencia, la entidad aclara que, de acuerdo con la normativa interna, para formalizar el ingreso como miembro de la academia, el aspirante debe impartir una conferencia relacionada con su ámbito profesional.

"En ese marco, la selección del tema es de entera libertad del conferencista, por lo que la institución y su Consejo Directivo desconocían previamente las conclusiones y afirmaciones categóricas que serían expuestas", expresa el comunicado.

En este reitera que la Academia de Ciencias de la República Dominicana reconoce al maestro Rafael Solano como autor de la letra y la música de la canción Por amor, obra que ha recorrido el mundo en la voz de numerosos intérpretes.

Asimismo, la institución expresó un desagravio público al maestro Solano y a su familia, asegurando que jamás fue su intención poner en entredicho su honor, méritos ni el profundo respeto y admiración que el pueblo dominicano profesa a su figura, a su calidad humana y a su condición de ciudadano intachable.