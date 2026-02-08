Adopae rechaza intento de desacreditar la autoría y el legado del maestro Rafael Solano

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) rechazó de manera categórica cualquier intento de cuestionar la autoría, la obra y la trayectoria del maestro Rafael Solano, una de las figuras más sólidas, respetadas y determinantes de la música dominicana y latinoamericana.

Se trata a una reacción a la afirmación que hizo el escritor español José María Paz Gago, durante la conferencia "Por amor: luces y sombras sobre la propiedad intelectual de una canción dominicana y universal", tras su investidura como miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

En ella, Paz Gago atribuyó la autoría al compositor Manuel Troncoso y no a Solano, lo que Adopae consideró como un contexto "marcado por el ruido, la ligereza intelectual y la peligrosa normalización de la desmemoria, resulta alarmante que incluso espacios que se autodefinen como académicos sirvan de plataforma para afirmaciones que contradicen hechos históricos plenamente documentados".

También consideró, a través de una nota de prensa, que reabrir dudas sobre la autoría de "Por amor" no constituye un debate creativo ni un ejercicio crítico: es una distorsión irresponsable de la verdad histórica.

"Por amor", obra fundamental de Solano, ha sido interpretada por algunas de las voces más importantes de la música en español y reconocida internacionalmente, tiene un autor incuestionable: Rafael Solano, resaltó.

Adopae citó un documento que consideró irrefutable: la carta firmada en 1969 por Manuel Troncoso, en la que reconoce de forma expresa que letra y música pertenecen al maestro Solano. Se trata de un texto fechado, firmado y publicado en la prensa nacional.

"Desconocer o minimizar ese testimonio no puede atribuirse a un simple error. Es negligencia intelectual y una falta grave de rigor, incompatible con cualquier ejercicio serio de análisis cultural", sentenció la asociación.

En este nuevo contexto de controversia, recordó que en el pasado un periodista y el propietario de una emisora de radio fueron sometidos a la justicia y condenados por difamación, precisamente por emitir señalamientos falsos y lesivos contra la honra del maestro Rafael Solano.

"Ese precedente judicial confirma que la libertad de expresión no ampara la falsedad ni la difamación, y que la responsabilidad profesional y ética es ineludible en el ejercicio de la comunicación", agregó.

Un llamado al celo de la historia

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos deploró que se haya utilizado ese escenario para propalar en tan grave falta, más tratándose de una institución cuyos integrantes conocen ampliamente la obra, la trayectoria y el valor histórico del maestro Solano, y cuya credibilidad académica debe ser preservada con el mayor celo.

"Cuestionar legados sólidos no eleva el debate ni aporta conocimiento. Debilita a quienes lo hacen y erosiona la credibilidad de las instituciones que lo permiten. La historia cultural de un país no es terreno para especulaciones ligeras ni para revisiones caprichosas", se resaltó en la nota.

Concluyó indicando que "el legado de Rafael Solano no admite dudas ni reinterpretaciones interesadas. Corresponde a las instituciones, a los comunicadores y a los espacios académicos actuar con responsabilidad, honrar los hechos documentados y contribuir a la preservación de una memoria cultural basada en el conocimiento, no en la especulación".