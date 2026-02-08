El merenguero Jandy Ventura presentó su nuevo sencillo "Eres tú", una propuesta íntima y cargada de emoción que incluye la participación de su esposa, Yamel Ros, aportando un componente personal y auténtico tanto al tema como a su propuesta audiovisual.

"Eres tú" cuenta la historia de un corazón que ha atravesado amores fallidos y promesas vacías, hasta que, de manera inesperada, aparece una persona capaz de transformar su mundo por completo. Ese encuentro devuelve la paz, el sentido y la fe, convirtiendo el amor que antes parecía una ilusión en una experiencia sólida y esperanzadora.

La canción se construye a partir de metáforas delicadas pero intensas, donde el caos se convierte en paraíso y el dolor en música. Más que un tema romántico, se presenta como una declaración de amor total que trasciende lo emocional para tocar lo espiritual, con una carga poética que refuerza su mensaje.

De su propia autoría, el sencillo reafirma la sensibilidad de Jandy Ventura como compositor. Los arreglos musicales estuvieron a cargo de Julio César Feliz y Kadmiel Acosta, quienes lograron una sonoridad elegante y emotiva, acorde con la intención del tema.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/08/whatsapp-image-2026-02-08-at-92112-am-570d5da0.jpeg Jandy Ventura junto a su esposa, Yamel Ros, durante el rodaje del videoclip del sencillo "Eres Tú", grabado en Jarabacoa.

Videoclip grabado en Jarabacoa

El videoclip fue grabado en Jarabacoa , un entorno natural que aportó serenidad y misticismo al relato visual. La producción estuvo a cargo de Kingdiove y cuenta con la participación especial de Yamel Ros , esposa del artista, cuya presencia añade una dimensión real y emotiva a la historia que acompaña la canción.

"Eres tú" se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en las principales estaciones radiales del país, consolidándose como una propuesta que conecta con el público desde la emoción, la fe y el amor genuino.