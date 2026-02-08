La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl puso en alto a la República Dominicana

Bad Bunny durante su actuación en el medio tiempo del Super Bowl. ( EFE )

Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol bajo el brazo, inició el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó".

El Conejo Malo puso en alto el nombre de la República Dominicana durante su presentación en el Super Bowl. Comenzó el espectáculo con la frase "Hoy se bebe", en referencia al merengue de Anthony Santos, y luego, en una de sus canciones, expresó: "Me voy pa´ RD".

Además, envió un mensaje explícito junto a Ricky Martin sobre el deseo de que Puerto Rico continúe siendo un esatado libre asociado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/09/whatsapp-image-2026-02-08-at-94306-pm-eb5b92a2.jpeg Bad Bunny con la bandera de Puerto Rico. (EFE)

El artista puertorriqueño lideró un espectáculo de medio tiempo histórico, al convertirse en el primer artista en presentar un repertorio musical íntegramente en español en el Super Bowl.