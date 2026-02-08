Actuación de Bad Bunny en el Super Bowl puso en alto a la República Dominicana

Bad Bunny durante su actuación en el medio tiempo del Super Bowl. ( EFE )

Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema 'Tití me preguntó'.

El Conejo Malo puso en alto el nombre de República Dominicana en su presentación en el Super Bowl. Inició la presentación con un "Hoy se bebe" (Anthony Santos) y luego en una de sus canciones dijo "me voy pa RD".

También envió un mensaje explícito, junto a Ricky Martin, sobre que en Puerto Rico quieren seguir siendo independiente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/09/whatsapp-image-2026-02-08-at-94306-pm-eb5b92a2.jpeg Bad Bunny con la bandera de Puerto Rico. (EFE)

El puertorriqueño lideró el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.