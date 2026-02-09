¿A cuánto asciende la fortuna de Bad Bunny?

El músico puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026. ( EFE/EPA/CHRIS TORRES )

Bad Bunny se presentó ayer domingo en el Super Bowl LX, en un espectáculo de medio tiempo histórico totalmente en español que marcó un hito en la historia del evento deportivo más visto del mundo. La actuación del artista puertorriqueño no solo cautivó a millones de espectadores, sino que también disparó el valor de su catálogo musical a niveles sin precedentes.

Aunque la NFL no le pagó un salario directo por el show, la exposición global del Super Bowl ha provocado un incremento extraordinario en sus ingresos. Antes del evento, su repertorio ya generaba alrededor de 788,500 dólares semanales solo en Estados Unidos, según estimaciones de Billboard.

Tras su presentación, estas cifras podrían alcanzar hasta 1,7 millones de dólares por semana, superando récords previos de artistas como Rihanna y Kendrick Lamar.

Detrás de este fenómeno económico se encuentra la estrategia de Apple Music, que invirtió aproximadamente 50 millones de dólares para patrocinar el evento y potenciar la marca del artista. Para la plataforma digital, Bad Bunny representa el principal canal de captación del consumidor latino, uno de los mercados de mayor crecimiento en el sector musical.

El impacto de la presentación se refleja también en sus reproducciones en Spotify, donde Bad Bunny se ha consolidado como Artista Global Top de la plataforma por cuarta vez consecutiva, acumulando 19.800 millones de reproducciones en 2025. Su último álbum, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", ha sido clave para esta proyección, con canciones que formaron parte del repertorio del Super Bowl y que evocan su Puerto Rico natal.

Con una fortuna estimada en 66 millones de dólares , Bad Bunny se posiciona como el décimo artista mejor pagado del mundo según Forbes. Gran parte de su patrimonio proviene de más de 30 conciertos en 2025 como parte de su exitosa residencia en Puerto Rico, que sirvieron como antesala para la gira mundial en la que actualmente se encuentra.

Lo único más poderoso que el odio, es el amor.



The Only Thing More Powerful Than Hate is Love. @sanbenito #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/0VDQlSjet9 — NFL (@NFL) February 9, 2026

En otras publicaciones se habla de que su fortuna estimada en 2026 sería de aproximadamente 100 millones de dólares .

Principales fuentes de ingresos:

Giras y conciertos — Sus tours son los que más aportan: ha recaudado cientos de millones con su residencia y giras mundiales.

Streaming y ventas digitales — Solo en 2025 generó cerca de 30 millones de dólares en Spotify.

Residencia en Puerto Rico — Más de 40 millones en ingresos por shows locales en 2025.

Patrocinios y marcas — Acuerdos con Adidas, Corona, Cheetos y más.

Inversiones y bienes raíces — Propiedades millonarias en Los Ángeles y Hollywood Hills.