¿Cuánto cobró Bad Bunny por el show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

El músico puertorriqueño Bad Bunny en un momento del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music. ( EFE/EPA/CHRIS TORRES )

El Super Bowl LX no solo paralizó al mundo del deporte, también volvió a confirmar su peso como el mayor escaparate cultural del planeta. Este 2026, el encargado de encabezar el Halftime Show fue Bad Bunny, quien convirtió el escenario más visto de Estados Unidos en una celebración abierta de la identidad latina.

Pero entre el impacto artístico y la conversación global, una pregunta se repitió con fuerza: ¿cuánto dinero cobró realmente Bad Bunny por presentarse en el medio tiempo del Super Bowl?

La respuesta sorprende: no cobró un salario

Contrario a lo que muchos imaginan, Bad Bunny no recibió un pago millonario, ni siquiera un sueldo directo, por su actuación en el Super Bowl 2026.

Lejos de ser una excepción, se trata de una práctica histórica de la NFL, que no paga honorarios tradicionales a los artistas que protagonizan el espectáculo de medio tiempo. Figuras como Prince, Beyoncé, Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd y otros grandes nombres tampoco cobraron por subir a ese escenario.

De acuerdo con los contratos sindicales, el artista puede recibir pagos simbólicos por ensayos y días de preparación, pero estas cifras son mínimas si se comparan con lo que Bad Bunny gana en una sola fecha de su gira mundial.

Lo único más poderoso que el odio, es el amor.



The Only Thing More Powerful Than Hate is Love. @sanbenito #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/0VDQlSjet9 — NFL (@NFL) February 9, 2026

El verdadero negocio: el "efecto Super Bowl"

Entonces, si no hay sueldo, ¿dónde está el beneficio?

La respuesta está en la exposición global. El Super Bowl reúne a más de 120 millones de espectadores en una sola transmisión, sin contar reproducciones posteriores, redes sociales y cobertura mediática internacional.

Tras el show, los artistas suelen experimentar:

Incrementos masivos en reproducciones en Spotify y Apple Music

Aumento en ventas de catálogos musicales

Revalorización de giras, contratos publicitarios y colaboraciones

Consolidación de su marca a nivel global

Para un artista del tamaño de Bad Bunny, ese impacto se traduce en millones de dólares indirectos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/09/bad-bunny-durante-el-espectaculo-de-medio-tiempo-del-super-bowl-lx-de-apple-music-efeepachris-tor-a5ace4d8.jpg El cantante puertorriqueño Bad Bunny durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music. EFE/EPA/Chris Torres

"¡Qué rico es ser latino!": un show con mensaje

Con el grito de «¡Qué rico es ser latino!», Bad Bunny abrió una actuación cargada de símbolos de la cultura puertorriqueña y latina. Arrancó con "Tití me preguntó", vestido con un traje blanco inspirado en una equipación de fútbol americano y un balón bajo el brazo, y continuó con "Yo Perreo Sola", dedicada a las mujeres que quieren bailar sin acoso.

El escenario incluyó su ya icónica "casita", convertida en el epicentro de una fiesta repleta de invitados: Cardi B, Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, y sorpresas finales con Lady Gaga y Ricky Martin como acompañantes vocales.

El vestuario fue otro de los focos de atención. Según Vogue, Bad Bunny lució un conjunto blanco diseñado por Zara, acompañado de tenis Adidas y un exclusivo reloj Royal Oak de Audemars Piguet, valorado en cientos de miles de dólares.

Además, el espectáculo incluyó un momento histórico: una boda real celebrada en vivo durante el medio tiempo, confirmada posteriormente por el representante del artista a la revista Variety.

Entonces, ¿cuánto ganó Bad Bunny?

Aunque no cobró un salario directo, el consenso es claro: Bad Bunny ganó muchísimo más que un cheque. El impacto cultural, comercial y simbólico de liderar el Halftime Show del Super Bowl consolida su estatus como uno de los artistas más influyentes del mundo y refuerza el poder de la música latina en el escenario más estadounidense posible.

En el Super Bowl, el dinero no siempre se cobra antes del show. A veces, se multiplica después.