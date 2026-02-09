De La Romana al Super Bowl: Alexander Mercedes, el joven dominicano que abrió el show de Bad Bunny

Alexander Mercedes, el joven dominicano que abrió el show de Bad Bunny. ( FUENTE EXTERNA )

El escenario más visto del mundo también tuvo acento dominicano. Alexander Mercedes, joven artista oriundo de La Romana, fue una de las primeras imágenes que aparecieron en el show de medio tiempo del Super Bowl, encabezado por Bad Bunny, convirtiéndose en un momento histórico para la música emergente de la República Dominicana.

Antes de estar ante millones de espectadores alrededor del mundo, Alexander ya había comenzado a llamar la atención del público local tras su participación en la tercera temporada de Dominicana´s Got Talent.

Con su timbre de voz peculiar y letras cargadas de sensibilidad, logró cautivar al jurado, especialmente a Pamela Sued, quien destacó que su voz tiene la capacidad de llevar sus canciones "a lugares que solo un verdadero intérprete puede lograr".

La emoción del momento quedó reflejada en sus redes sociales. "O sea, salí en el Super Bowl", gritó eufórico en una de sus historias de Instagram, mientras en otro video introductorio se le escucha decir: "Hoy se bebeeee", celebrando lo que definió como un sueño hecho realidad.

Durante el espectáculo de Bad Bunny, el artista puertorriqueño incorporó múltiples elementos que reforzaron su conexión con la República Dominicana, y uno de los más significativos fue precisamente la aparición de Alexander Mercedes en el video inicial del performance.

El propio joven mostró en su cuenta de Instagram que tiempo atrás había asistido como fan a uno de los conciertos del "Conejo Malo" en República Dominicana, sin imaginar que, años después, estaría acompañándolo en imágenes en el momento más importante de su carrera artística: el medio tiempo del Super Bowl.

De La Romana al escenario más grande del mundo, la historia de Alexander Mercedes es una muestra de cómo el talento local puede cruzar fronteras y alcanzar vitrinas globales impensables.