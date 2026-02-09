Erika Lane estrenará su videoclip de época "Quererte a ti" en Latin Music Tours 2026

El videoclip fue filmado con una cuidada estética de época, recreando una atmósfera romántica y clásica de Erika Lane. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante dominicana de baladas pop Erika Lane será, como ya es tradición, la artista encargada de realizar el gran opening del Latin Music Tours 2026, escenario que también servirá para el estreno oficial de su nuevo videoclip de época de la canción "Quererte a ti", de Camilo Sesto, dirigido por el recordado cineasta dominicano Arturo A. Báez (QEPD).

El estreno se realizará en el marco de la celebración del 25 aniversario de Latin Music Tours, que tendrá lugar del 14 al 16 de agosto de 2026 en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, evento considerado el más importante del turismo musical en la República Dominicana.

El videoclip fue filmado con una cuidada estética de época, recreando una atmósfera romántica y clásica que conecta con la esencia de la canción original y con el estilo artístico que ha caracterizado la carrera de Erika Lane, reconocida por su interpretación de baladas románticas y baladas pop, género que continúa fortaleciendo dentro y fuera del país.

Este lanzamiento representa además un homenaje póstumo al director Arturo Báez, convirtiendo el estreno en un momento de alto valor emocional y cultural para la industria musical y audiovisual dominicana.

Para esta edición especial dedicada a la diáspora dominicana, el presidente de Quepe Music & Events, Fernando Quezada, informó que el evento contará con alfombra roja y una agenda social y musical durante todo el fin de semana, apostando al merengue y la bachata como Patrimonios Culturales Inmateriales de la Humanidad, declarados por la UNESCO.

El viernes 14 de agosto se realizará una cena de blanco previa a los conciertos de Miriam Cruz, Toño Rosario, El Blachy y Sexappeal, mientras que el sábado 15 el tradicional Pool Party estará a cargo de La Insuperable y Los Kompa, y en la noche subirán al escenario Elvis Martínez, Omega y Dalvin La Melodía, con animación de Alex Macías y un homenaje especial a Elvis Martínez con memorabilia en Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.