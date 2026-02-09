Indotel lanza estudio móvil para impulsar la música en la frontera dominicana

Guido Gómez Mazara, presidente del consejo de Indotel junto a representantes de organizaciones y alguno de los artistas que asistieron al acto. ( SEVERO RIVERA )

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) anunció este lunes la puesta en ejecución de SonanDo, una iniciativa cultural y educativa que impactará de manera directa a jóvenes talentos de la zona fronteriza mediante un estudio de grabación móvil, concebido para fomentar la creatividad, la identidad cultural y la inclusión social.

El anuncio se realizó durante un acto celebrado en el edificio René del Risco Bermúdez, sede del Centro Indotel en la Ciudad Colonial, encabezado por el presidente del Consejo Directivo de la institución, Guido Gómez Mazara, con la participación de más de 15 entidades públicas, culturales y sociales que firmaron el acuerdo para la ejecución del proyecto.

Un eje del programa Soberanía 4.0

SonanDo forma parte del programa Soberanía 4.0, una estrategia desarrollada por Indotel para consolidar la soberanía radioeléctrica , fortalecer la identidad cultural y promover el desarrollo integral de las comunidades fronterizas.

Durante el acto se informó que, a partir de la próxima semana, comenzará a operar un autobús cedido por la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuse, acondicionado como estudio de grabación profesional, que recorrerá inicialmente la frontera y luego barrios del Gran Santo Domingo.

Guido Gómez Mazara: inversión, cultura y frontera

Guido Gómez Mazara destacó la importancia del proyecto a favor de la identidad nacional.

En su intervención, Guido Gómez Mazara sostuvo que la defensa de la soberanía cultural debe asumirse como una política pública estructural, especialmente en las zonas fronterizas, donde históricamente ha existido una marcada desatención estatal.

"Cuando llegamos al Indotel hicimos un estudio serio, porque una política pública efectiva tiene que partir de la rigurosidad estadística. Determinamos que en la frontera los niveles de penetración radial son alarmantes. En Pedernales, por ejemplo, alcanzan un 77 %, y eso es consecuencia directa de la desatención histórica", afirmó.

Gobierno lanza alianza nacional para fortalecer la soberanía radioeléctrica, la identidad cultural y el desarrollo fronterizo.

El autobus fue donado por laOperadora Metropolitana de Servicios de Autobuses.

Instrumentos para el uso de los jóvenes.

El estudio cuenta con todo el equipo para la grabación de la música dominicana.

El funcionario señaló que durante décadas la frontera apenas ha recibido alrededor del tres por ciento del presupuesto nacional, lo que ha generado fragilidad social, económica y cultural.

"Esa realidad no se borra con decretos ni con discursos. Se corrige con inversión pública correcta, con oportunidades y con políticas que construyan dominicanidad desde la base", expresó.

Gómez Mazara defendió el papel de la música como herramienta de cohesión nacional.

"El merengue, la bachata y nuestra cultura han sido históricamente instrumentos de soberanía. A eso no podemos renunciar. La dominicanidad no se impone, se construye", enfatizó.

Internet, oportunidades y equidad territorial

Los artistas Miguel Miguel, Tito Kenton junto a los maestros Crispín Fernández y Juan Valdez.

Rafely Rosario, el maestro Dioni Fernández, Silvio Mora y Vicente Pacheo.

El presidente de Indotel también vinculó el proyecto SonanDo con otras iniciativas orientadas a reducir brechas sociales y territoriales, como la expansión del acceso a Internet de calidad en la frontera.

"El Estado tiene que garantizar que un niño de Mondo Valle o de Dajabón tenga acceso a Internet con la misma calidad que uno de la capital. La democracia dominicana le ha fallado a los más necesitados, y la política pública debe tocar la puerta de la gente, sin importar su origen social", sostuvo.

Adelantó además que en las próximas semanas se iniciará un programa de telemedicina en hospitales del sur, para evitar traslados innecesarios de pacientes hacia Santo Domingo.

"Hay una relación directa entre frontera, pobreza y exclusión. Si no creamos oportunidades, los jóvenes seguirán migrando a la capital sin expectativas claras", añadió.

Pochy Familia: llevar el estudio donde está el talento

El merenguero Pochy Familia, director ejecutivo de SonanDo.

El artista Pochy Familia, uno de los impulsores de SonanDo, explicó que el proyecto busca romper la barrera del acceso a la producción musical.

"Hay muchos talentos en la frontera que quieren hacer bachata, merengue y música dominicana, pero están limitados por los recursos. Este proyecto es llevarles el estudio a ellos, no traerlos a la capital", indicó.

Detalló que el estudio móvil permitirá grabaciones profesionales gratuitas, con el acompañamiento de figuras consagradas de la música dominicana.

"La idea es llevar artistas como Manny Cruz, Ramón Orlando, Fernando Villalona, Rafely Rosario y maestros como Dioni Fernández, para que graben con ellos, los asesoren y se conviertan en padrinos de esos nuevos talentos", explicó.

Familia subrayó que el enfoque será exclusivamente en música dominicana.

"Queremos que en ese autobús se sienta la dominicanidad: letras dominicanas, ritmos dominicanos y valores dominicanos", afirmó.

Añadió que el proyecto no se limitará a la frontera.

"Este estudio puede llegar a barrios, comunidades vulnerables e incluso centros penitenciarios. Es un estudio para que nadie tenga limitado su deseo de crear", puntualizó.

Ramón Orlando: democratizar la producción musical

El maestro Ramón Orlando, presidente de laSociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (Sodaie).

El maestro Ramón Orlando, presidente de Sodaie, calificó SonanDo como una iniciativa clave para descubrir y desarrollar talentos que viven lejos de los centros urbanos.

"Ese autobús va directo al talento. Llega a Hondo Valle, a Jimaní, y los jóvenes saben que ese día pueden grabar con técnicos, productores y asesores de primer nivel", explicó.

Indicó que el proceso incluirá orientación artística y criterios de selección.

"Primero se reciben las ideas, se evalúa el talento y se define si representa adecuadamente la bachata, el merengue típico o el merengue de orquesta. Queremos que esa música represente bien al país", señaló.

Orlando destacó el componente formativo del proyecto.

"No es solo grabar una canción, es enseñar cómo se construye una producción musical desde cero", afirmó.

Dioni Fernández: un camino para fortalecer el merengue

El maestro Dioni Fernández se une al proyecto para proyectar al nuevo talento.

El maestro Dioni Fernández valoró SonanDo como una respuesta concreta a quienes sostienen que el merengue está en crisis.

"Todo esfuerzo que se haga a favor de nuestra música y nuestra cultura hay que apoyarlo. Esta iniciativa puede demostrar que el merengue no está en crisis", expresó.

Consideró que el proyecto puede ampliarse a todo el territorio nacional.

"Comienza en la frontera, pero perfectamente puede expandirse a todo el país. Es una iniciativa necesaria y hay que fortalecerla", dijo.

Fernández manifestó su disposición a colaborar activamente.

"Le dije a Guido y a Pochy que cuenten conmigo. Por aquí hay un camino que vale la pena seguir", concluyó.

Una apuesta cultural y social

Con SonanDo, Indotel apuesta a crear oportunidades desde el territorio, reducir brechas culturales y tecnológicas y reforzar el sentido de pertenencia nacional a través de la música, la educación y la inclusión social.

Compromiso

Las partes se comprometieron a mantener una cooperación activa, aportar recursos técnicos y humanos, y establecer mecanismos conjuntos de seguimiento, monitoreo y evaluación para garantizar la efectiva ejecución de las acciones previstas en el acuerdo.

Con esta alianza interinstitucional, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso de defender el espectro radioeléctrico como patrimonio nacional, fortalecer la presencia cultural en las zonas fronterizas y garantizar que la comunicación sea un instrumento de identidad, educación y cohesión social en todo el territorio nacional.

El acuerdo contó con la participación de representantes de múltiples instituciones públicas, entre ellos el Ministerio de Defensa, representado por el viceministro para Asuntos Militares, mayor general Miguel Ángel Rubio Báez (ERD); el Ministerio de Interior y Policía, con la viceministra Chandray Estévez; el Ministerio de Cultura, a través del viceministro de Patrimonio Cultural, Gamal Michelen.

También el Ministerio de Educación, con su director jurídico, Oliver Carreño. Asimismo, estuvieron presentes el director general de Desarrollo Fronterizo, Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna; el director general de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez; el director de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, Edgar Augusto Féliz Méndez; y el director general de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Onéximo González; así como representantes del sector artístico y de gestión colectiva: Ramón Orlando (SODAIE), Valerio de León (SGACEDOM) y Germán Lorenzo (EGECAM).