Junaa y Myke Towers unen a RD y PR en "You Know It´s Lovee"

El artista Junaa sigue agregando propuestas de calidad a su repertorio con el estreno oficial de "You Know It´s Lovee", una colaboración junto a Myke Towers que apuesta por una estética editorial y cinematográfica, capturando la esencia del verano caribeño desde una mirada elegante y contemporánea.

El audiovisual fue grabado en Playa Piñones y La Perla, utilizando ambos espacios como parte fundamental de la narrativa visual y resaltando su valor cultural dentro del proyecto.

La dirección estuvo a cargo de Rodrigo Films, director creativo y CEO de la disquera independiente Empírico 741, sello cofundador junto a Davi Patrón, al que pertenece Junaa.

Bajo la visión creativa de ambos, el proyecto fusiona cine, moda y cultura urbana, construyendo una identidad visual sólida y coherente con la propuesta musical del artista.

Nuevos proyectos

Este lanzamiento llega en un momento clave para Junaa, quien ha venido consolidando su crecimiento con proyectos como el EP Huracán, además de temas que han marcado su trayectoria reciente como "Envenenado", canción que se volvió viral por su sonido distintivo, y "Dijital 15", reafirmando su conexión con la nueva generación y su enfoque creativo.

"You Know It´s Lovee" se perfila como una de las propuestas visuales más destacadas del verano, no solo por la colaboración musical, sino por su enfoque editorial, su cuidada narrativa estética y el momento artístico que atraviesa Junaa dentro del movimiento urbano actual.