Raphael regresa a Santo Domingo con su espectáculo “Raphaelísimo”

Con “Raphaelísimo”, Raphael reafirma su estrecha relación con el público dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

El icónico cantante español Raphael vuelve a presentarse en la República Dominicana con su espectáculo “ Raphaelísimo ”, en una única función el miércoles 6 de mayo, a las 8:30 de la noche, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

El aclamado intérprete de "Qué sabe nadie" y "Mi gran noche", de 82 años, regresa a los escenarios tras permanecer varios meses aquejado de salud, razón por la cual pausó su carrera de más de 50 años en el arte por primera vez.

La producción local está a cargo de César Suárez Pizano, y prometen un recorrido emocional por sus grandes éxitos, junto a nuevas interpretaciones que siguen conectando con públicos de todas las generaciones.

"Con una trayectoria legendaria, Raphael regresa a los escenarios dominicanos para ofrecer una noche cargada de nostalgia, fuerza interpretativa y excelencia musical", indica el anuncio publicado en la cuenta oficial @cesarsuarezprod.

A finales de 2024, Raphael fue diagnosticado un linfoma cerebral primario y permaneció seis meses bajo cuidados médicos.

Trayectoria

El pasado año 2025, el músico español recibió un homenaje a Persona del Año en los Latin Grammy por sus más de 60 años de trayectoria.

El cantante de 82 años nacido en Linares, comenzó su trayectoria profesional con tan solo 16 años y su carrera despegó en la década de 1960.

En 1966 representó a España en el festival de Eurovisión con 'Yo soy aquel", uno de los temas más conocidos hasta la fecha.

Su estilo dramático en el escenario, su potente voz, su amplio rango vocal, así como la temática de amor que abordaba en su música, le otorgó el título de el 'Divo de la balada romántica' convirtiéndolo en un ídolo en España y Latinoamérica.

Con “Raphaelísimo”, el artista reafirma su estrecha relación con el público dominicano, que una vez más podrá disfrutar de su inconfundible voz y presencia escénica.

Las boletas estarán disponibles próximamente a través de UEPA Tickets, Super Nacional, Jumbo, y el Teatro Nacional. Las autoridades del teatro recuerdan que las puertas cerrarán puntualmente.