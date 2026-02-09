Bad Bunny vs. el show alternativo: audiencias y reacciones del medio tiempo paralelo

Imágenes de la promoción del show alternativo y otra del protagonizado por Bad Bunny en el Super Bowl. ( FUENTE EXTERNA )

La edición LX del Super Bowl, además de definir un resultado deportivo, se convirtió en el escenario de una disputa cultural y política que se trasladó al espectáculo de medio tiempo.

La elección de Bad Bunny como artista principal del show oficial generó críticas de sectores conservadores de Estados Unidos, lo que derivó en la organización de un concierto alternativo, promovido como respuesta directa a la actuación del cantante puertorriqueño.

El evento, denominado All American Halftime Show, fue impulsado por la organización conservadora Turning Point USA y se transmitió de manera simultánea a través de plataformas digitales, principalmente YouTube, donde alcanzó un pico de 6.1 millones de espectadores simultáneos. Durante la mayor parte de la transmisión, la audiencia osciló entre 4.5 y 6.1 millones de usuarios conectados.

Origen y objetivos del show alternativo

Turning Point USA, fundada por Charlie Kirk en 2012, anunció su intención de organizar el concierto paralelo tras críticas públicas de Donald Trump y otros líderes conservadores que cuestionaron la presencia de un artista que canta mayoritariamente en español.

El proyecto buscaba representar valores tradicionales estadounidenses y captar parte del público durante el horario del medio tiempo oficial de la NFL.

El cartel del espectáculo incluyó artistas de country y rock afines a audiencias conservadoras:

Brantley Gilbert, quien abrió la presentación con la frase "esta es la América real".

Lee Brice, que declaró apoyar la iniciativa por creer en lo que representa Turning Point USA.

Gabby Barrett, conocida por su participación en American Idol y éxitos como "I Hope".

Kid Rock, que cerró el evento desde un escenario con una gran bandera de Estados Unidos.}

I love my brother but I don´t agree with this



Puerto Ricans are Americans & I´m happy they were given the opportunity to showcase the talent that comes from the island https://t.co/yCsuwa79gk — Logan Paul (@LoganPaul) February 9, 2026

El evento enfrentó algunos problemas técnicos y no pudo transmitirse por X debido a restricciones de licencia, aunque sí se retransmitió por canales conservadores como OAN News, Real America´s Voice, TBN, NTD y The National News Desk.

Reacciones y seguimiento

Entre las figuras públicas que siguieron el show se destacó Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE. UU., y Amanda Vance, exanimadora de los Delfines de Miami, quienes compartieron su participación en redes.

Por su parte, Donald Trump no hizo mención directa del concierto alternativo, pero criticó duramente el medio tiempo oficial de Bad Bunny, calificándolo de "absolutamente terrible" y como una afrenta a la grandeza de Estados Unidos.

Ni cerca del show del Super Bowl

A pesar de su éxito relativo, el concierto alternativo quedó muy por debajo de la audiencia del show de medio tiempo del Super Bowl LX oficial, que alcanzó un promedio de 142.3 millones de espectadores, según la NFL. La comparativa evidencia la magnitud global del espectáculo de medio tiempo oficial frente a la contraprogramación impulsada por sectores conservadores.