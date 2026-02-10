Raphael vuelve al Teatro Nacional con boletas entre RD$8,000 y RD$15,000

El artista español Raphael fuereconocido el pasado año como Personalidad del Año por la Academia Latina de la Grabación. ( EFE )

El artista español se presentará el 6 de mayo en la Sala Carlos Piantini con su espectáculo "Raphaelísimo", bajo la producción de César Suárez Pizano.

Santo Domingo.– El esperado regreso del cantante español Raphael a la República Dominicana ya tiene precios definidos. Las boletas para su concierto "Raphaelísimo", pautado para el 6 de mayo, a las 8:30 de la noche, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, oscilan entre RD$8,000 y RD$15,000, sin incluir cargos por servicio.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma UEPA Tickets, con la siguiente distribución de precios:

Platea , filas A hasta O: RD$15,000

Platea, filas P hasta BB: RD$13,500

Balcón bajo: RD$10,000

: RD$10,000 Balcón alto: RD$8,000

Un retorno tras una pausa por salud

El anuncio fue realizado por el empresario artístico César Suárez, responsable de traer nuevamente al país al intérprete español, quien vuelve a los escenarios dominicanos luego de varios meses alejado de la vida artística por motivos de salud.

A finales de 2024, Raphael fue diagnosticado con un linfoma cerebral primario, condición que lo mantuvo bajo cuidados médicos durante cerca de seis meses y lo llevó a hacer una pausa en su carrera, algo poco común en una trayectoria de más de cinco décadas.

A sus 82 años, el artista retoma los escenarios con una gira que inició en mayo de 2025 y que resume los momentos más importantes de su carrera musical.

Un espectáculo centrado en su legado

"Raphaelísimo" propone un recorrido por los grandes éxitos que han definido la carrera del cantante, entre ellos "Yo soy aquel", "Mi gran noche" y "Escándalo", junto a temas de su más reciente producción discográfica Ayer... aún, un álbum inspirado en la chanson francesa y en figuras como Edith Piaf y Charles Aznavour.

La producción local está a cargo de César Suárez Pizano, quien adelantó que el espectáculo mantendrá el sello interpretativo del artista y su conexión emocional con el público, una de las características que han sostenido su vigencia a lo largo de los años.

Una figura clave de la música en español

Nacido en Linares , España, Raphael inició su carrera profesional a los 16 años y alcanzó notoriedad internacional en la década de 1960. En 1966 representó a su país en el Festival de Eurovisión con " Yo soy aquel ", canción que marcó un punto de inflexión en su carrera.

Su estilo dramático en escena, su amplio rango vocal y su enfoque en la balada romántica lo consolidaron como una de las figuras más influyentes de la música en español, con un público fiel en España y América Latina.

En 2025, el cantante fue reconocido como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, en homenaje a más de 60 años de trayectoria artística.

, el cantante fue reconocido como de la de la Grabación, en homenaje a más de 60 años de trayectoria artística. Además de UEPA Tickets, las boletas estarán disponibles en Supermercados Nacional, Jumbo y en la boletería del Teatro Nacional.