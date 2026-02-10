Daddy Yankee felicita a Don Omar y celebra su legado en la música urbana

Daddy Yankee felicita a Don Omar por su cumpleaños, demostrando el cariño y respeto que ambos se profesan. ( FUENTE EXTERNA )

El reguetonero Daddy Yankee sorprendió a sus seguidores al enviar un mensaje público de felicitación a Don Omar por su cumpleaños, reconociendo su trayectoria y aporte al género urbano.

El llamado "Big Boss" destacó la influencia y el impacto que Don Omar ha tenido en el reguetón y la música latina a lo largo de los años.

"William, que Dios te bendiga siempre. Mucha paz, salud y mucha vida, que lo demás lo pone el Don. Un abrazo. Que el Señor te bendiga y te guarde; que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti." Números 6:24–26 ", escribió el intérprete de "La gasolina" en una publicación en las redes sociales.

En la imagen, Yankee recordó sus inicios con Don Omar, actuando juntos en una de tantas presentaciones y en premios internacionales.

El gesto fue bien recibido por los fanáticos de ambos artistas, quienes durante años han seguido de cerca la historia y evolución de dos de las figuras más importantes del reguetón.

"El Messi y el Cristiano Ronaldo del reguetón", "King y King", "Los jefes", "Mis papás", "Wao, como cambian los tiempos, quien podía imaginarse un post como esos hace 15 años atrás", han sido parte de los comentarios.

La relación entre Daddy Yankee y Don Omar ha sido una de las más comentadas dentro del género, marcada tanto por colaboraciones memorables como "Gata ganster", "Hasta abajo", así como por momentos de rivalidad que los alejó por años. Sin embargo, este mensaje demuestra un gesto de madurez y reconocimiento entre colegas que han sido pilares fundamentales en la expansión global de la música urbana.

Colegas lo celebran

"Un año más con ustedes. Gracias por sus buenos deseos", expresó el intérprete de "Salió el sol" ante decenas de felicitaciones que incluyeron a colegas como Olga Tañón, Wisin y Alcover.

Previamente, Don Omar aprovechó para felicitar a Bad Bunny por su show de medio tiempo en el Super Bowl, celebrado el pasado domingo en California, el primer artista latino en presentarse en solitario en el magno evento deportivo.

"Gracias, Benito. Por llevar el nombre de Puerto Rico y de los latinos en lo más alto, y por ese gesto de respeto hacia los que ayudamos a construir el camino. Se sintió y se agradece. Anoche ganó Puerto Rico y habló nuestra historia".