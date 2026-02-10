Fallece el exactor infantil Blake Garrett, conocido por "Barney" y "How to Eat Fried Worms"

Blake Garrett en una imagen de archivo. El exactor infantil murió a los 34 años. ( FUENTE EXTERNA )

Blake Garrett, exactor infantil conocido por su participación en Barney y la película How to Eat Fried Worms, falleció el domingo 8 de febrero. La noticia fue confirmada por su madre, Carol Garrett, en una declaración a TMZ el lunes 9 de febrero.

Según la familia, los resultados de la autopsia, que están siendo realizados por un médico forense en Oklahoma, determinarán la causa de su muerte.

Carol Garrett explicó que Blake había acudido a urgencias en Tulsa una semana antes de su fallecimiento debido a un "dolor intenso". Tras ser diagnosticado con herpes zóster, Blake estuvo recibiendo atención médica en el hospital, pero su salud empeoró rápidamente.

Blake, quien vivía en Tulsa desde hacía tres años, había logrado la sobriedad, algo que su madre destacó como un cambio significativo en su vida. Carol Garrett señaló a TMZ que su hijo "realmente transformó su vida" en términos de recuperación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/10/rioz-22-7-b0ab5c12.jpg Blake Garret junto a su madre Carol.

Blake comenzó su carrera en producciones locales como Aladdin and His Magical Lamp y Peanuts: A Charlie Brown Tribute cuando era niño. A los 10 años, se unió al Barney's Colorful World International Tour, y debutó en video a los 11 años con Barney's Colorful World, Live! de 2004.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/10/rioz-22-8-c8144b31.jpg

A los 13 años , protagonizó su único largometraje, How to Eat Fried Worms , interpretando a Plug, un amigo del matón de la clase, Joe, quien desafía al nuevo alumno Billy (Luke Benward) a comer 10 gusanos sin vomitar para cambiar la dinámica de poder en la clase.

