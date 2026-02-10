Felipe Cruz presenta el sencillo "Tuyo". En la imagen el cantante posa como promoción de su nuevo tema. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante dominicano Felipe Cruz presentó "Tuyo", su nuevo sencillo y primer lanzamiento de su álbum debut titulado "Nuevo Sol".

La canción fue escrita por el propio artista y aborda la entrega emocional dentro de una relación personal. El tema surgió durante el proceso de composición del álbum, en un momento en el que el cantante enfrentaba un bloqueo creativo. Posteriormente, decidió incluirlo como parte del proyecto discográfico.

"Tuyo" fue mezclado por Nico "Parker" Pucci y masterizado por Diego "Warrior" Guerrero. El lanzamiento incluye un videoclip dirigido por Diana Tejada y producido por Jason Cao. La portada del sencillo utiliza una imagen de El beso, escultura de Auguste Rodin, fotografiada por Felipe Cruz y editada junto a Nerojer.

El sencillo forma parte del repertorio de "Nuevo Sol", un álbum en el que el artista trabaja actualmente y que se encuentra en etapa de postproducción.

Como parte de su agenda, Felipe Cruz participará en El Spotlight de Isle Of Light y ofrecerá un concierto el 26 de febrero en The Green Room, junto a Conde Peralta, LIAN! y Poolpo.

Felipe Cruz inició su formación musical desde temprana edad y ha desarrollado su carrera dentro del rock alternativo . Entre sus trabajos previos se encuentran The Late Night Sessions y el EP "Ya Sé Que No Es Amor".

