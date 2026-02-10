Rioz regresa a República Dominicana con nuevos lanzamientos musicales

Rioz en una imagen reciente de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor dominicano Rioz regresa a la República Dominicana para presentar su más reciente sencillo “Contigo hasta la muerte” y realizar la grabación del videoclip de su próximo lanzamiento “No me dejes así”.

Su visita incluye una agenda de medios y presentaciones en vivo en distintos espacios de Santo Domingo.

R.I.O.Z. (Resurgir, Inspiración, Origen, Zénit) inició su trayectoria musical formando parte de agrupaciones como DBH y Extranjero. Posteriormente, debutó como solista con el sencillo “Carola”, tema que marcó el inicio de su etapa individual.

Su propuesta musical integra elementos del pop rock contemporáneo con influencias dominicanas, y se ha desarrollado de manera paralela a su interés por el cine y la producción audiovisual.

El cantautor RIOZ en una imagen de archivo.

En 2025 amplió su trabajo creativo al participar como productor musical en la película “Diario de Mujer”, dirigida por Roselyn Sánchez.

Desde su lanzamiento como solista, Rioz ha continuado explorando distintas sonoridades que combinan recursos electrónicos, urbanos y caribeños, como parte de su proceso artístico.