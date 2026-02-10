×
RIOZ

Rioz regresa a República Dominicana con nuevos lanzamientos musicales

El cantautor presentará su sencillo “Contigo hasta la muerte” y grabará el videoclip de “No me dejes así” como parte de su agenda en Santo Domingo

    Expandir imagen
    Rioz regresa a República Dominicana con nuevos lanzamientos musicales
    Rioz en una imagen reciente de archivo. (FUENTE EXTERNA)

    El cantautor dominicano Rioz regresa a la República Dominicana para presentar su más reciente sencillo “Contigo hasta la muerte” y realizar la grabación del videoclip de su próximo lanzamiento “No me dejes así”.

    Su visita incluye una agenda de medios y presentaciones en vivo en distintos espacios de Santo Domingo.

    R.I.O.Z. (Resurgir, Inspiración, Origen, Zénit) inició su trayectoria musical formando parte de agrupaciones como DBH y Extranjero. Posteriormente, debutó como solista con el sencillo “Carola”, tema que marcó el inicio de su etapa individual.

    Su propuesta musical integra elementos del pop rock contemporáneo con influencias dominicanas, y se ha desarrollado de manera paralela a su interés por el cine y la producción audiovisual.

    Expandir imagen
    Infografía
    El cantautor RIOZ en una imagen de archivo.

    Más

    • En 2025 amplió su trabajo creativo al participar como productor musical en la película “Diario de Mujer”, dirigida por Roselyn Sánchez.
    • Desde su lanzamiento como solista, Rioz ha continuado explorando distintas sonoridades que combinan recursos electrónicos, urbanos y caribeños, como parte de su proceso artístico.
