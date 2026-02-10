Rioz regresa a República Dominicana con nuevos lanzamientos musicales
El cantautor presentará su sencillo “Contigo hasta la muerte” y grabará el videoclip de “No me dejes así” como parte de su agenda en Santo Domingo
El cantautor dominicano Rioz regresa a la República Dominicana para presentar su más reciente sencillo “Contigo hasta la muerte” y realizar la grabación del videoclip de su próximo lanzamiento “No me dejes así”.
Su visita incluye una agenda de medios y presentaciones en vivo en distintos espacios de Santo Domingo.
R.I.O.Z. (Resurgir, Inspiración, Origen, Zénit) inició su trayectoria musical formando parte de agrupaciones como DBH y Extranjero. Posteriormente, debutó como solista con el sencillo “Carola”, tema que marcó el inicio de su etapa individual.
Su propuesta musical integra elementos del pop rock contemporáneo con influencias dominicanas, y se ha desarrollado de manera paralela a su interés por el cine y la producción audiovisual.
- En 2025 amplió su trabajo creativo al participar como productor musical en la película “Diario de Mujer”, dirigida por Roselyn Sánchez.
- Desde su lanzamiento como solista, Rioz ha continuado explorando distintas sonoridades que combinan recursos electrónicos, urbanos y caribeños, como parte de su proceso artístico.