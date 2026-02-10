Shakira se cae en pleno concierto y todo queda captado en video

Fotografía de archivo de la cantante Shakira durante uno de los concierto de su gira, en Asunción (Paraguay). ( EFE/ JUAN PABLO PINO )

Shakira sufrió una caída durante uno de los conciertos de su gira Las mujeres ya no lloran en El Salvador, sin que el incidente afectara el desarrollo del espectáculo.

El hecho ocurrió mientras la cantante interpretaba el tema "Si te vas" en el Estadio Nacional Jorge "El Mágico" González, donde ofrecía el primero de cuatro conciertos en ese país. Al levantar el pedestal del micrófono como parte de la coreografía, la artista resbaló y cayó al escenario junto al micrófono.

La colombiana logró apoyarse con una rodilla y uno de sus antebrazos, se levantó de inmediato y continuó cantando. El público reaccionó con aplausos y gritos de apoyo, y el concierto siguió con normalidad.

El momento fue captado por asistentes y los videos comenzaron a circular en redes sociales, donde muchos destacaron la rapidez con la que Shakira retomó la presentación. Más tarde, la propia artista compartió el video en sus historias de Instagram y aseguró que se encontraba bien, bromeando con que estaba "hecha de goma".

Durante su concierto en El Salvador, Shakira sufrió una caída mientras cantaba "Si te vas" en el Estadio Jorge "Mágico" González. Afortunadamente, no pasó a mayores ? pic.twitter.com/wVMCFy5nTm — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 9, 2026

Otra caída

En mayo del 2025 , Shakira también sufrió una caída durante un concierto en Montreal , episodio que ella misma comentó en redes sociales.

, también durante un concierto en , episodio que ella misma comentó en redes sociales. La gira Las mujeres ya no lloran continúa en las próximas semanas con presentaciones en Ciudad de México, Jordania y Abu Dabi, antes de cerrar su calendario de conciertos en Arabia Saudita en abril.

